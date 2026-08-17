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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا كامري 2027 تظهر لأول مرة

تويوتا كامري موديل 2027
تويوتا كامري موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كامري موديل 2027، وتنتمي كامري لفئة السيارات لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تويوتا كامري موديل 2027

مواصفات تويوتا كامري موديل 2027

زودت سيارة تويوتا كامري موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة مركزية جديدة مقاس 15.6 بوصه، وبها منظومة معلومات وترفيه بمعالج كوالكوم تمنح المقصورة طابع أكثر حداثة يتماشى مع أحدث السيارات، واستخدمت المزيد من المواد الناعمة داخل المقصورة، وأضافت إضاءة محيطية جديدة، مع تطعيمات بتصميم شبيه بالكريستال حول ناقل الحركة.

تويوتا كامري موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كامري موديل 2027 بها، مقاعد أمامية تدعم التدفئة والتهوية والتدليك، وبها نظام صوتي JBL مكون من 14 سماعة، وبها سقف بانوراما، وبها تدفئة وتهوية للمقاعد الخلفية، وبها إمكانية تعديل مساند الظهر كهربائياً، ومنافذ مخصصة لشحن الأجهزة اللوحية،

محرك تويوتا كامري موديل 2027

تحصل سيارة تويوتا كامري موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 170 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كامري موديل 2027

تستمد سيارة تويوتا كامري موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي هايبرد، وتنتج قوة 197 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كامري موديل 2027

كما ان سيارة تويوتا كامري موديل 2027 بها ايضا محرك هجين سعة 2500 سي سي ينتج قوة 230 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تويوتا كامري موديل 2027

بدأت قصة شركة تويوتا موتور كقسم لصناعة السيارات داخل شركة النسيج العائلية بقيادة كييشيرو تويودا في عام 1933، قبل أن تأسس كشركة مستقلة عام 1937، وأطلقت أول طرازاتها (AA) عام 1936، وتطورت عبر الزمن بابتكار نظام الإنتاج الشهير (TPS) وطرح تويوتا بريوس كأول سيارة هجينة عام 1997، لتصبح اليوم أكبر مصنع للسيارات عالمياً.

السيارات السيدان تويوتا كامري موديل 2027 مواصفات تويوتا كامري كامري موديل 2027 تويوتا كامري محرك تويوتا كامري موديل 2027 السيدان

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