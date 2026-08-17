نسخة واحدة .. بورشه تقدم 911 GT2 Flachbau RS الرياضية

تواصل بورشه تقديم الإصدارات محدودة الإنتاج التي تحمل طابعًا خاصًا داخل عائلة 911، ومن أحدث هذه المشاريع سيارة 911 GT2 Flachbau RS، التي جرى تطويرها على مدار نحو ثلاث سنوات قبل الوصول إلى صورتها النهائية، إذ صنعت نسخة واحدة فقط منها لتكون نموذجًا فريدًا لا يتكرر ضمن سيارات العلامة الرياضية.

تصميم بورشه 911 GT2 Flachbau RS

استندت هوية بورشه 911 GT2 Flachbau RS إلى سيارة السباقات الشهيرة بورشه 935/78، التي عُرفت بلقب موبي ديك، مع إعادة تفسير بعض ملامحها بأسلوب يناسب سيارة رياضية حديثة.

ويظهر هذا التوجه بوضوح في المقدمة، التي حصلت على صادم بتصميم جديد وعناصر ديناميكية هوائية مدمجة، إلى جانب اعتماد ثلاثة عناصر إضاءة LED شديدة النحافة مرتبة رأسيًا على جانبي المقدمة بدل المصابيح الدائرية المعتادة في GT2 RS.

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

حصلت السيارة على أقواس عجلات منخفضة التصميم، ما يمنح الجسم مظهرًا أكثر قربًا من الأرض ويعزز شخصيتها الرياضية، وتضم الناحية الخلفية جناحًا كبيرًا بتصميم مميز يعتمد على حوامل على شكل حرفS ، مستوحاة من سيارة 911GT3 R Rennsport، لتجمع بين الوظيفة الديناميكية والعناصر المستمدة من تاريخ بورشه في سيارات الحلبات.

وتستفيد النسخة الوحيدة من مجموعة إضافية من العناصر التي تركز على تحسين المظهر والأداء في الوقت نفسه، وتظهر فتحات تهوية موزعة على الهيكل للمساعدة في إدارة تدفق الهواء، إلى جانب عجلات رياضية مخصصة، بينما تضيف الأجزاء ذات الطلاء الأسود المطفي وأجزاء ألياف الكربون مظهرًا أكثر حدة للسيارة.

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

محرك بورشه 911 GT2 Flachbau RS

تعتمد 911 GT2 Flachbau RS على محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.8 لتر، مع شاحني تيربو، ويولد المحرك قوة تصل إلى 700 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران 750 نيوتن متر.

بورشه 911 GT2 Flachbau RS

وترتبط منظومة المحرك بناقل حركة PDK أوتوماتيكي مزدوج القابض من سبع سرعات، مع توجيه القوة إلى العجلات الخلفية، وتشير المواصفات إلى قدرة السيارة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى نحو 340 كم في الساعة، لتضعها ضمن الفئة الأعلى أداءً بين سيارات 911 ذات الطابع الرياضي.