بورشة 911 الكلاسيكية تظهر بقوة 500 حصان.. صور

تعود سيارة بورشه 911 إلى الواجهة من جديد عبر مشروع معدل يحمل اسم PR964، بعدما كشفت شركة التعديل الألمانية Burgia Racing عن نسخة مطورة تعيد تقديم الطراز الكلاسيكي بروح أكثر حداثة وقوة.

ويستند المشروع إلى إعادة بناء شاملة للسيارة الشهيرة مع الحفاظ على الخطوط الأساسية التي ميزت بورشه 964، مقابل إدخال تعديلات واسعة على الهيكل ومنظومة الأداء والتجهيزات الداخلية.

بورشه 911 هيكل جديد يعزز الأداء

اعتمدت الشركة الألمانية على تغيير جذري في بنية السيارة من خلال استبدال الهيكل الفولاذي الأصلي بآخر مصنوع بالكامل من ألياف الكربون، في خطوة تستهدف تقليل الوزن وتحسين مستويات الصلابة.

ويساهم هذا التعديل في تعزيز ديناميكية القيادة وتحسين استجابة السيارة على الطرق والمنعطفات، مع الحفاظ على الهوية التصميمية الكلاسيكية التي ارتبطت بطرازات بورشه القديمة، ويظهر المشروع بلمسات تصميمية تجمع بين الطابع التراثي والتفاصيل الحديثة.

خيارات متعددة للمحركات تصل إلى 500 حصانًا

قدمت بوجيا ريسينج أكثر من خيار ميكانيكي ضمن مشروع PR964، وتبدأ التشكيلة بمحرك سداسي الأسطوانات بتنفس طبيعي سعة 3.6 لتر، وهو الخيار الذي يركز على الحفاظ على الطابع الكلاسيكي للقيادة، كما تتوفر نسخة أخرى تعتمد على محرك تيربو بسعة 3.6 لتر، يولد قوة تصل إلى 400 حصان.

وتحصل الفئة القوى من بورشه 911 أما على محرك سداسي الأسطوانات سعة 4.0 لتر مزود بشاحني توربو، يستطيع أن يولد قوة تصل إلى 500 حصان، لتتحول السيارة إلى نسخة عالية الأداء تجمع بين شخصية بورشه الكلاسيكية وتقنيات السيارات الرياضية الحديثة.

تعديلات هندسية تدعم الطابع الرياضي

لم تقتصر التحديثات على المحركات فقط، بل شملت أيضًا تطوير أنظمة القيادة والتعامل مع الطريق، حيث حصلت السيارة على نظام تعليق رياضي جديد يهدف إلى تحسين الثبات وزيادة دقة التوجيه أثناء القيادة بسرعات مرتفعة.

كما زودت السيارة بمكابح كربونية سيراميكية توفر قدرة أكبر على التوقف وتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وهو ما يعكس توجه المشروع نحو تقديم تجربة قيادة أقرب إلى السيارات الرياضية الحديثة رغم اعتمادها على منصة كلاسيكية.

وتسعى الشركة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين الأداء الرياضي والمحافظة على الطابع الميكانيكي التقليدي الذي يفضله عشاق سيارات بورشه القديمة.