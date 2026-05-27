برلماني: مصر ستبقى قوية بقيادتها الحكيمة ووحدة شعبها

تقدم النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة المصرية، وجميع مؤسسات الدولة، والشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

التكافل الاجتماعي

وأكد النائب محمد سليم أن عيد الأضحى يمثل مناسبة جليلة تُجسد أسمى معاني التضحية والإخلاص والتكاتف، وتؤكد قوة الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى أن مصر تواصل مسيرتها بثبات نحو التنمية والبناء رغم التحديات الإقليمية والدولية، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووعي الشعب المصري العظيم، وتماسك مؤسسات الدولة الوطنية.

وقال وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ دعائم الاستقرار وحماية مقدرات الوطن، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات يعكس إرادة وطنية قوية وإيمانًا راسخًا بقدرة الدولة على صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف النائب محمد سليم أن المناسبات الدينية تمثل فرصة مهمة لتعزيز روح المحبة والتسامح والتراحم بين المواطنين، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والاصطفاف الوطني، داعيًا الجميع إلى استلهام معاني عيد الأضحى في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ونشر قيم الخير والتعاون داخل المجتمع.

تضحيات رجال الجيش والشرطة

كما وجه النائب محمد سليم تحية تقدير واعتزاز إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية، لما يقدمونه من تضحيات وجهود عظيمة في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل محل فخر واعتزاز من جميع المصريين.

وأشار إلى أن مصر ستظل قوية وآمنة بفضل وحدة شعبها والتفافه حول قيادته السياسية ومؤسسات دولته الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل والتكاتف للحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

واختتم النائب محمد سليم بالدعاء أن يعيد الله سبحانه وتعالى عيد الأضحى المبارك على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والتقدم، وأن تنعم الأمة العربية والإسلامية بمزيد من السلام والاستقرار.

