التعليم: الطالب يستطيع تغيير مساره في البكالوريا خلال الشهر الأول من الصف الثالث

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام البكالوريا المصرية، موضحا آليات اختيار الطلاب للمسارات الدراسية، وإمكانية تحويل المسار خلال الصف الثالث بكالوريا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر وأحمد دياب في برنامج «تغطية خاصة»، في قناة «صدى البلد»، إن نظام البكالوريا طُرح منذ العام الماضي، وخضع لحوار مجتمعي ومناقشات قبل بدء تطبيقه، موضحا أن الطالب يبدأ من الصف الثاني الثانوي في اختيار المواد التي يرغب في دراستها، وفقا لميوله وقدراته ورغبته.

وأضاف: «إحنا منذ العام الماضي 2025 تم طرح نظام البكالوريا، وحصل عليه حوار مجتمعي وتم مناقشته، وهو يجعل الطالب يدرس وفقا لميوله وقدراته ورغبته في دراسة المواد اللي عايز يدرسها».

وأوضح أن الطالب في الصف الثاني يدرس 3 مواد أساسية، إلى جانب مادة تخصص ضمن المسار الذي يختاره، بينما يستكمل في الصف الثالث المواد المتخصصة الخاصة بالمسار.

وأشار إلى أن الطالب يدرس 4 مواد في الصف الثاني و3 مواد في الصف الثالث، وفقا لنظام المسار الذي يختاره.

وأوضح أن القرارات الوزارية الصادرة تتضمن عددا من المحاور، على رأسها إلزام الطالب بإنجاز نسبة لا تقل عن 60% من الاختبارات والتقييمات الأسبوعية والشهرية التي تُجرى على مدار العام الدراسي.

وقال: «إنجاز الطالب ما لا يقل عن 60% من الاختبارات والتقييمات الأسبوعية والشهرية اللي بتطبق عليه على مدار العام الدراسي».

وتابع: «هذه الاختبارات ليس لها علاقة بأعمال السنة أو تحصيل درجات، إنما فكرتها هي الانضباط في أداء الواجبات المطلوبة منه، ولو دخل سنة تالتة بكالوريا ولقي نفسه مش قادر يكمل وعايز يحول مسار آخر؛ عنده فرصة إنه يغير المسار خلال الشهر الأول من الصف الثالث بكالوريا».

وأوضح أن التحويل إلى مسار جديد يتطلب من الطالب دراسة المواد الـ 3 الخاصة بالمسار الجديد خلال الصف الثالث، وفقًا للضوابط المحددة للنظام.

وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام يتضمن 50% من الأسئلة المقالية في امتحانات البكالوريا المصرية والثانوية العامة؛ بهدف قياس قدرة الطالب على صياغة الإجابة والتعبير عنها بأسلوبه الخاص.

وقال: «50% أسئلة مقالية هتكون بداية من العام القادم هتطبق على البكالوريا والثانوية العامة لأنها تقيس قدرة الطالب على الإجابة بأسلوبه ويقدم الإجابة بشكل مختلف».

وأوضح أن تعدد المسارات في نظام البكالوريا المصرية؛ من شأنه المساهمة في تقليل الكثافات داخل الفصول، مع توجه مجموعات الطلاب إلى اختيار مسارات دراسية مختلفة وفقًا لميولهم وقدراتهم.