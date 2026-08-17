الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

يترقب ملايين المستأجرين والملاك موعد تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية وفقا لأحكام قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ واستمرار المرحلة الانتقالية التي تستهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإنهاء عقود الإيجار القديم وفقا للمدد والضوابط التي حددها القانون.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة السنوية الأولى خلال شهر سبتمبر 2026، على الوحدات السكنية وغير السكنية المشمولة بأحكام القانون، وذلك بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقا للقواعد الجديدة.

زيادة 15% على الإيجار القديم

وبموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، يتم تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وتسري هذه الزيادة على الوحدات التي تخضع لأحكام القانون، سواء كانت مخصصة للسكن أو للأنشطة غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.

وتأتي الزيادة الدورية ضمن الإجراءات التي أقرها القانون خلال الفترة الانتقالية، تمهيدا لتحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقا للمدد المحددة قانونا.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، بينما تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية.

ومع حلول سبتمبر 2026 يكون قد مر عام على بدء تطبيق القانون، وبالتالي يتبقى نحو 6 سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، و4 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، وفقا للمدد التي حددها القانون.

الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية

وتختلف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقا لتصنيف المنطقة، حيث حدد القانون حدا أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 1000 جنيه شهريا للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

ويتم تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي استقرت وفقا للقواعد الجديدة وبعد انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية المقررة.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

أمثلة على زيادة الإيجار القديم 15%

إذا استقرت القيمة الإيجارية للوحدة عند 250 جنيها شهريا، فإن زيادة 15% تعادل 37.50 جنيه شهريا، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريا.

وفي حالة تحديد القيمة الإيجارية عند 400 جنيه شهريا، تبلغ الزيادة السنوية 60 جنيها، لتصل القيمة الجديدة إلى 460 جنيها شهريا.

أما إذا بلغت القيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريا، فإن زيادة 15% تصل إلى 150 جنيها شهريا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيها شهريا.

الزيادة تتكرر سنويا

وتطبق نسبة الـ15% سنويا على القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة، وليس على القيمة الأصلية التي كان يتم سدادها قبل تطبيق أحكام القانون، وذلك طوال الفترة الانتقالية المحددة قانونا.

وبذلك تختلف قيمة الزيادة من عام إلى آخر وفقا للقيمة الإيجارية التي استقرت عليها الوحدة في العام السابق، ما يعني أن المستأجرين سيشهدون زيادات دورية متتابعة خلال الفترة الانتقالية وحتى انتهاء المدة التي حددها القانون.