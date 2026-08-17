قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع اليورو وتراجع الدولار والريال .. تحركات في أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
مهاجم كالياري الإيطالي يدخل العناية المركزة
ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه الشاب رسميا.. تفاصيل
وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027/ 2028
بعد قرار التموين الجديد .. كيف تغيرت تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم؟
300 ألف جنيه مكافأة.. أوقاف القاهرة تحصد لقب الموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء
بعد 8 أيام من البحث | العثور على جثمان عروس المعادي ومفاجأة تفجر جدلًا .. القصة الكاملة
تعليم دمياط تتابع استعدادات استقبال العام الجديد.. ووزارة الشباب تنظم الورشة الأولى للتعليم المدني
وزير التعليم: نمتلك كامل حقوق الملكية الفكرية لكتب الوزارة من رياض الاطفال للثانوية العامة
الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة
مواصفات شيفروليه سيلفرادو 2027 الجديدة.. صور
متحدث التعليم: البكالوريا يحد من كثافات الفصول.. ولن تضم أكثر من 50 طالبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإيجار القديم 2026.. موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة
موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة
محمد غالي

يترقب ملايين المستأجرين والملاك موعد تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية وفقا لأحكام قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع دخول القانون حيز التنفيذ واستمرار المرحلة الانتقالية التي تستهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإنهاء عقود الإيجار القديم وفقا للمدد والضوابط التي حددها القانون.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

ومن المقرر بدء تطبيق الزيادة السنوية الأولى خلال شهر سبتمبر 2026، على الوحدات السكنية وغير السكنية المشمولة بأحكام القانون، وذلك بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقا للقواعد الجديدة.

زيادة 15% على الإيجار القديم

وبموجب القانون رقم 164 لسنة 2025، يتم تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وتسري هذه الزيادة على الوحدات التي تخضع لأحكام القانون، سواء كانت مخصصة للسكن أو للأنشطة غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.

وتأتي الزيادة الدورية ضمن الإجراءات التي أقرها القانون خلال الفترة الانتقالية، تمهيدا لتحرير العلاقة الإيجارية وإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقا للمدد المحددة قانونا.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، تبلغ 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، بينما تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية.

ومع حلول سبتمبر 2026 يكون قد مر عام على بدء تطبيق القانون، وبالتالي يتبقى نحو 6 سنوات على انتهاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، و4 سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، وفقا للمدد التي حددها القانون.

الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية

وتختلف القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وفقا لتصنيف المنطقة، حيث حدد القانون حدا أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 1000 جنيه شهريا للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

ويتم تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي استقرت وفقا للقواعد الجديدة وبعد انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية المقررة.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

أمثلة على زيادة الإيجار القديم 15%

إذا استقرت القيمة الإيجارية للوحدة عند 250 جنيها شهريا، فإن زيادة 15% تعادل 37.50 جنيه شهريا، لتصبح القيمة الجديدة 287.50 جنيه شهريا.

وفي حالة تحديد القيمة الإيجارية عند 400 جنيه شهريا، تبلغ الزيادة السنوية 60 جنيها، لتصل القيمة الجديدة إلى 460 جنيها شهريا.

أما إذا بلغت القيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريا، فإن زيادة 15% تصل إلى 150 جنيها شهريا، لتصبح القيمة الجديدة 1150 جنيها شهريا.

الزيادة تتكرر سنويا

وتطبق نسبة الـ15% سنويا على القيمة الإيجارية الجديدة بعد الزيادة، وليس على القيمة الأصلية التي كان يتم سدادها قبل تطبيق أحكام القانون، وذلك طوال الفترة الانتقالية المحددة قانونا.

وبذلك تختلف قيمة الزيادة من عام إلى آخر وفقا للقيمة الإيجارية التي استقرت عليها الوحدة في العام السابق، ما يعني أن المستأجرين سيشهدون زيادات دورية متتابعة خلال الفترة الانتقالية وحتى انتهاء المدة التي حددها القانون.

تطبيق أول زيادة سنوية موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15 عقود الإيجار القديم الإيجار القديم القيمة الإيجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

من شاطئ الفن إلى ذاكرة النيل .. قصور الثقافة ترسم خريطة صيفية للفن والوعي

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة للفلسطينيين

جانب من اللقاء

محمد الجندي: الوعي الإيماني والوطني ضرورة عقلية.. والانحراف عن الأخلاق هدم للإنسان وإفساد للحياة.. والشباب مطالب بحسن استثمار الوقت

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد