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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة تريزيجيه .. الرياض يتأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك بثنائية أمام الزلفي

تريزيجيه
تريزيجيه
عمرو مصطفى

حجز فريق الرياض مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على حساب الزلفي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

الرياض إلى دور الـ16 في كأس الملك 

 

وشهد اللقاء مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع الرياض، حيث ظهر اللاعب بصورة مميزة وكان أحد العناصر المؤثرة في تحقيق فريقه للانتصار وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وقدم تريزيجيه أداءً هجوميًا جيدًا على مدار دقائق المباراة، ونجح في صناعة الهدف الثاني الذي منح الرياض أفضلية مريحة، وساهم بشكل مباشر في تأكيد تفوق فريقه وإنهاء آمال الزلفي في العودة إلى اللقاء.  

الرياض يسجل هدف مبكر

 

وبدأ الرياض المباراة بضغط هجومي بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وهو ما تحقق في الدقيقة 25 عن طريق لياندرو أنتونيس، بعدما استغل كرة عرضية وحولها برأسه إلى داخل شباك الزلفي، ليمنح فريقه التقدم ويضعه في موقف أفضل قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول الزلفي العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، إلا أن الرياض حافظ على تماسكه وواصل البحث عن تعزيز تقدمه، حتى نجح أنتونيس في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74، بعدما ساهم تريزيجيه في صناعة الهدف، ليحسم الفريق اللقاء لصالحه بهدفين دون مقابل.

تريزيجيه يتألق مع الرياض السعودي

 

وبهذه النتيجة، واصل الرياض السعودي مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين وتأهل رسميًا إلى دور الـ16، بينما انتهت مغامرة الزلفي عند دور الـ32.

ويواصل محمود حسن تريزيجيه بذلك تقديم مستويات جيدة مع الرياض، بعدما أصبح عنصرًا مؤثرًا في الفريق، وسط تطلعاته لمواصلة التألق والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة سواء محلياً أو أسيوياً.

تريزيجيه الرياض كاس الملك الزلفي كأس خادم الحرمين الشريفين

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