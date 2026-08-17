رودري يصل إلى برشلونة تمهيداً لانتقاله إلى النادي الكتالوني

وصل متوسط ميدان مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم الأخيرة 2026 رودري إلى برشلونة، حوالي الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي،

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية سيخضع اللاعب لفحص طبي يوم الثلاثاء قبل توقيع عقد مع برشلونة حتى عام 2030.

وكانت التقارير أشارت إلى أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي أمس إلى لانتقال لاعب الوسط المولود في مدريد، وبحسب ما أفادت به صحيفة "موندو ديبورتيفو". سيدفع برشلونة مبلغًا ثابتًا قدره 60 مليون يورو للاعب، بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمتغيرات تعتمد على عدد الألقاب التي يحققها الفريق.

وقالت الصحيفة إنه "فور وصوله إلى برشلونة، وبعد التقاط الصور مع العديد من وسائل الإعلام التي كانت تنتظره، أدلى رودي بأولى كلماته كلاعب جديد في برشلونة، بانتظار توقيع عقده. قال للصحفيين الذين كانوا ينتظرونه: "أنا سعيد لوجودي هنا، لقد كانت أياماً حافلة، اللعب لبرشلونة حلم. نسعى للفوز بدوري أبطال أوروبا وكل الألقاب الأخرى التي تنتظرنا". بعد ذلك، توجه لاعب الوسط إلى الفندق الذي سيقيم فيه حتى ينتقل لمسكنه الجديد.