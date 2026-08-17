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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السيتي يتجه لضم موهبة المغرب بوعدي لتعويض رحيل رودري

منتخب المغرب
منتخب المغرب
مجدي سلامة

بات المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط نادي ليل الفرنسي، على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق ابتداءً من الموسم الجديد.

ويسعى مانشستر سيتي إلى التعاقد مع لاعب وسط جديد، في ظل الرحيل المحتمل للإسباني رودري إلى برشلونة، إذ تشير تقارير صحفية إلى اقتراب إتمام الصفقة، بانتظار الإعلان الرسمي.

وقال الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، إن مانشستر سيتي يستعد لحسم صفقة بوعدي من ليل، بعد إتمام انتقال رودري إلى برشلونة.

وأضاف رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "تم التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية قبل أيام، واتُخذ القرار بالفعل: سينضم بوعدي إلى الفريق الآن، وليس في عام 2027".

ويُعد بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، أحد أبرز المواهب المغربية، إذ كان ضمن قائمة منتخب "أسود الأطلس" المشاركة في مونديال 2026، الذي شهد وصول المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي.

قيمة الصفقة 

وأفادت تقارير صحفية بأن صفقة انتقال بوعدي إلى مانشستر سيتي قد تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو.

السيتي رودري بوعدي

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