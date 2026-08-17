روسيا: تدمير سفينتي شحن في أوديسا ونيكولاييف كانتا تمدان القوات الأوكرانية بالأسلحة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن استهداف القوات التابعة لها، سفينتي شحن في مينائي أوديسا ونيكولاييف، كانتا تنقلان أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية، إضافة إلى تدمير مستودعات للمعدات العسكرية الخاصة بالقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- : "خلال النهار، استهدفت طائرات مسيرة وأسلحة متناهية الدقة سفينة شحن جاف كانت تحمل أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات معدات عسكرية، في ميناء أوديسا".

وأضافت: "خلال النهار، استهدفت طائرات مسيرة وأسلحة موجهة بدقة ناقلة بضائع سائبة في ميناء نيكولاييف، كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وبحسب البيان، تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف السفن والبنية التحتية للموان التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.



