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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

11 فنانًا يربكون مهرجان الموسيقى العربية.. انسحابات واعتذارات قبل انطلاق الدورة الـ34

أزمة الدورة 34 من مهرجان الموسيقى العربية
أزمة الدورة 34 من مهرجان الموسيقى العربية
سعيد فراج   -  
تقى الجيزاوي

تواجه الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، حالة من الارتباك قبل انطلاق فعالياتها، بعدما شهدت الأيام الماضية سلسلة من الانسحابات والاعتذارات التي طالت عددًا من نجوم الغناء، بالتزامن مع جدل واسع عقب الإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة وتصريحات مسئولي دار الأوبرا حول الميزانية وأجور الفنانين. 

نجوم ينسحبون بعد إعلان موعد حفلاتهم

وبعد الإعلان عن مشاركة بعض النجوم ضمن الدورة 34، اعتذر عدد من الفنانين عن إحياء حفلاتهم، من بينهم محمد ثروت، الذي أعلن عدم مشاركته مؤكدًا رفضه لما اعتبره إساءة للفن المصري والفنانين. 

مروة ناجي

كما أعلنت مروة ناجي انسحابها، موضحة أن تصريحات رئيس الأوبرا وعدم التنسيق معها بشأن موعد وبرنامج حفلها كانا من أسباب قرارها.

عاصي الحلاني وولاء الجندي 

كذلك اعتذر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن المشاركة بسبب المستجدات الإدارية الأخيرة داخل دار الأوبرا، بينما أعلنت الفنانة اللبنانية ولاء الجندي اعتذارها بعد تغيير موعد حفلها بما تعارض مع ارتباطاتها.

أحمد جمال

وانضم أحمد جمال إلى قائمة المنسحبين في أحدث تطورات الأزمة، بعدما أعلن اعتذاره عن المشاركة عبر بيان وجهه إلى جمهوره.

وأوضح أن سبب قراره يعود إلى تصريحات الدكتور رضا الوكيل، التي وصف فيها مشاركته بأنها «مجاملة» بسبب صلة النسب التي تجمعه بالمايسترو محمد الموجي، رئيس المهرجان، ووالد زوجته فرح الموجي. 

وأكد جمال أن هذا الوصف أساء إليه وإلى مشواره الفني الممتد لأكثر من 13 عامًا. 

اعتذارات النجوم قبل إعلان موعد حفلهم 

وفي المقابل، شهدت مرحلة الإعداد للدورة اعتذارات لفنانين لم تعلن حفلاتهم ضمن البرنامج النهائي، من بينهم علي الحجار، الذي أوضح أن سبب غيابه يرتبط بالميزانية المخصصة للفرقة الموسيقية المصاحبة له، فيما اعتذرت جنات عن المشاركة، كما حسمت مي فاروق موقفها مؤكدة أنها لن تشارك في الدورة الحالية. 

وشملت قائمة المعتذرين: أحمد سعد وبهاء سلطان، إلى جانب رامي صبري الذي أعلن مشاركته ثم تراجع عنها لاحقًا. 

اعتذارات النجوم تربك الدورة 34 من مهرجان الموسيقى العربية 

وتأتي هذه الاعتذارات في وقت تشهد فيه دار الأوبرا المصرية نفسها تطورات إدارية، كان أبرزها إعلان الدكتور رضا الوكيل اعتذاره عن الاستمرار في رئاسة دار الأوبرا بعد المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الجديدة، بينما أكدت المصادر استمرار إقامة مهرجان الموسيقى العربية في موعده، مع إجراء تغييرات على قائمة المشاركين وفق المستجدات الأخيرة.

ومن المقرر أن تمتد الدورة على مدار 11 يومًا، وتتضمن 22 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا، بمشاركة عدد من نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي، رغم التغييرات التي طرأت على قائمة المشاركين خلال الأيام الماضية.

الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية مروة ناجي عاصي الحلاني مهرجان الموسيقى العربية

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