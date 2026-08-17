محاولة أخيرة من برشلونة بشأن التعاقد مع ألفاريز

كشفت تقارير صحفية عن محاولة أخيرة من نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقًا لصحيفة ماركا الاسبانية فإن برشلونة ينتظر نتيجة اجتماع جوليان ألفاريز مع جيل مارين رالرئيس التنفيذي لـ أتلتيكو مدريد

وأضافت أن إدارة البارسا ستتخذ القرار النهائيـ إما محاولة التعاقد معه إذا فتح أتلتيكو مدريد باب المفاوضات، أو إغلاق الملف نهائيًا والاتجاه لـ خيارات الأخرى.

وصيف المونديال

يذكر أن جوليان ألفاريز قد شارك مؤخرا مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026 وحصل معه على مركز الوصيف.