مصطفى كامل: ما فعله محمد رمضان في الحفل مرفوض.. واعتذر لي شخصيًا

أكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن مصر ستظل بلد الفن والفنون، مشددًا على ضرورة الحفاظ على القيم والأخلاق العامة بالتزامن مع مواكبة التطور الذي تشهده صناعة الموسيقى والحفلات.

وقال كامل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن محمد رمضان فنان مميز ويعتبره بمثابة أخ له، لكنه أكد في الوقت نفسه رفضه لما حدث خلال الحفل الغنائي الأخير، موضحًا أن هذا النوع من السلوك لم يعتد عليه الجمهور المصري ولا يتناسب مع طبيعة المجتمع.

وتابع نقيب المهن الموسيقية أن محمد رمضان ليس عضوًا بنقابة المهن الموسيقية، إلا أن هناك بروتوكول تعاون بين نقابات المهن الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، مشيرًا إلى أنه يؤيد مواكبة التطور الفني، ولكن مع ضرورة الالتزام بالقيم الأخلاقية وتجنب السلوكيات غير المقبولة.

حرارة الطقس

وكشف مصطفى كامل أن محمد رمضان تواصل معه عقب الحفل وقدم له اعتذارًا عما حدث، موضحًا أنه برر موقفه بالتأكيد على أنه لم يكن يقصد الظهور عاريًا أثناء الغناء، وإنما دفعته حرارة الطقس والتعرق إلى خلع ملابسه خلال الحفل.