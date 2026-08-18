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آي كار V25 الرياضية تظهر من جديد.. بتصميم صندوقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آي كار V25 الرياضية تظهر من جديد.. بتصميم صندوقي

آي كار V25
آي كار V25
صبري طلبه

تستعد علامة آي كار التابعة لمجموعة شيري لتوسيع عائلة طرازاتها الرياضية متعددة الاستخدامات، مع ظهور V25 مجددًا في الصين بتصميم صندوقي واضح وخطوط خارجية مستقيمة تمنحها مظهرًا أكثر قوة.

وتأتي السيارة بمظهر يجمع بين الطابع العملي والتقنيات الكهربائية، مع اعتماد منظومة دفع ممتدة المدى بدلًا من الاقتصار على السيارات الكهربائية بالكامل. 

 آي كار V25

تصميم آي كار V25

تظهر V25 بتصميم يعتمد على الخطوط المستقيمة والزوايا الواضحة، وهو ما يمنحها شخصية مختلفة عن سيارات الكروس أوفر ذات التصميمات الانسيابية. 

وتظهر في الواجهة مصابيح أمامية دائرية، بينما تأتي مقابض الأبواب بتصميم شبه مخفي، كما تعتمد السيارة على عجلات رياضية بقياس 21 بوصة.

أبعاد آي كار V25

ترتكز سيارة آي كار V25 على قاعدة عجلات بطول 2.820 متر، وتبلغ أبعا ها الخارجية نحو 4.636 متر طولًا، و1.920 متر عرضًا، بينما يصل ارتفاعها إلى 1.855 متر.

 آي كار V25

محرك آي كار V25

اشارت بعض التقارير العالمية أن V25 تعتمد على منظومة دفع ممتدة المدى تستخدم محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر، وتبلغ قوته 154 حصانًا، وتستند السيارة إلى بطارية من نوع LFP بسعة 33.679 كيلوواط ساعة.

وتأتي إحدى نسخ V25 بنظام دفع خلفي، وتوفر مدى كهربائيًا يصل إلى 150 كم، بينما يبلغ استهلاك الوقود نحو 6.9 لتر لكل 100 كم عند نفاد شحن البطارية.

وتشير التقارير أيضًا أن V25 تتوفر بمنظومة دفع كلي، وتصل قدرتها على السير بالطاقة الكهربائية إلى نحو 145 كم، مع استهلاك وقود يبلغ قرابة 7.15 لتر لكل 100 كم عند انخفاض شحن البطارية. 

 آي كار V25

ابرز تجهيزات آي كار V25

تشير المعلومات إلى تجهيز V25 بعدد يصل إلى 26 حساسًا، إلى جانب نظام LiDAR المخصص للمساعدة في رصد البيئة المحيطة بالسيارة، وتأتي هذه المنظومة ضمن حزمة تقنيات تهدف إلى دعم أنظمة مساعدة السائق، مع توفير وظائف تشمل مراقبة النقاط العمياء ومتابعة المسار، إضافة إلى مثبت السرعة.

وتضم السيارة كذلك مجموعة من تجهيزات السلامة، من بينها حزمة من الوسائد الهوائية وأنظمة مساعدة إلكترونية مرتبطة بمراقبة الطريق ومحيط السيارة، ويأتي الاعتماد على الحساسات وتقنيات الاستشعار المتقدمة ليشكل جزءًا من توجه آي كار نحو دمج الأنظمة الرقمية في سياراتها الجديدة.

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