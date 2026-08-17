بقوة تتجاوز 500 حصانًا.. ماذا تقدم زيكر 001 Flagship ؟

ظهرت زيكر كعلامة متخصصة في السيارات الكهربائية الفاخرة ضمن مجموعة جيلي القابضة، بعدما تأسست في مارس 2021 وأطلقت علامتها رسميًا في أبريل من العام نفسه، قبل أن تبدأ عمليات تسليم أول طرازاتها عالميًا في أكتوبر 2021.

واستطاعت منذ ذلك الوقت تقديم مجموعة من السيارات الكهربائية، من بينها 001 وX و009 وMIX، وتعد 001 من أبرز سيارات العلامة الصينية، وتتوفر عالميًا عبر باقة من الفئة منها بفئة Flagship التي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

زيكر 001

تصميم زيكر 001 والأبعاد الخارجية

تأتي زيكر 001 بهيكل يجمع بين الطابع الرياضي وتصميم شوتينج بريك، مع طول يبلغ 4,955 مم وعرض يصل إلى 1,999 مم، بينما يبلغ ارتفاع السيارة 1,548 مم، وتصل قاعدة العجلات إلى 2,999 مم، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية تبلغ 539 لترًا، فيما تعتمد على إضاءة نهارية LED وجنوط أمامية وخلفية بقياس 22 بوصة.

محركان كهربائيان بقوة 544 حصانًا

تعتمد فئة Flagship على منظومة كهربائية بالكامل مكونة من محركين، مع نظام دفع كلي AWD وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتبلغ القوة الإجمالية 544 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 686 نيوتن متر، وتبلغ سعة البطارية 100 كيلوواط ساعة، فيما تصل السرعة القصوى إلى 200 كم في الساعة، مع قدرة سحب تبلغ 2,000 كجم.

زيكر 001

تسارع من السكون خلال 3.8 ثانية

تستطيع السيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 3.8 ثانيةk ويصل مدى القيادة الكهربائي إلى 580 كم، وتقدم البطارية دعمًا للشحن بالتيار المتردد من 0 إلى 100% خلال 5.5 ساعة، في حين يستغرق الشحن السريع بالتيار المستمر من 10 إلى 80% نحو 30 دقيقة.

تجهيزات زيكر 001

تضم المقصورة شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 15.4 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 8.8 بوصة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD بقياس 14.7 بوصة.

زيكر 001

كما تحصل السيارة على نظام صوتي من Yamaha يتكون من 11 سماعة بالإضافة إلى مضخم صوت Subwoofer وتدعم المقصورة مكيف هواء أوتوماتيكيًا ثلاثي مناطق التحكم، مع فتحة تكييف خلفية ونظام AQS لمراقبة جودة الهواء.

ويحصل مقعد الراكب الأمامي على مجموعة من وظائف الضبط الكهربائي، إلى جانب التدفئة والتبريد والتدليك، كما يأتي المقود متعدد الوظائف مع خاصية التدفئة والذاكرة، وتكمل هذه التجهيزات بمجموعة من التقنيات التي تتضمن وسائل الحماية والأمان.