ماذا تفعل إذا تم رفع عداد الكهرباء.. وكيف تحمي نفسك من الغرامات؟

إجراءات رفع عداد الكهرباء مسبوق الدفع أصبحت مصدر قلق لكثير من المشتركين. لكي تحمي نفسك، وأموالك، وتتجنب الدخول في قضايا "سرقة تيار كهربائي"، إليك الدليل القانوني والتنفيذي الشامل والخطوات البديلة الفورية.التي اوضحته هندسة كهرباء التحرير - بدر التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

أولاً: خطة الطوارئ

الخطوة الأولى والطارئة هي التحرك الفوري، لأن التأخير قد يحول المخالفة الإدارية إلى قضية جنائية. تحرك وفق الخطوات التالية:

- التوجه إلى هندسة الكهرباء: إذهب فوراً إلى مقر شبكة أو هندسة الكهرباء التابع لها العقار (وليس الدفع الإلكتروني أو مراكز الشحن).

- تقديم طلب تصالح: أطلب تقديم طلب تصالح رسمي للوقوف على أسباب رفع العداد.

- الاطلاع على تقرير لجنة التفتيش: أطلب قراءة تقرير فنيي الضبطية القضائية لمعرفة السبب الدقيق للرفع، والذي ينحصر غالباً في مديونية متراكمة، أو مخالفة تلاعب، أو أسباب فنية وإدارية.

تسوية الموقف المالي وحل الأزمة

-في حال المديونية: يتم سداد المبلغ كاملاً، أو تقديم طلب لجدولة المديونية على أقساط (تُخصم من شحناتك القادمة).

-في حال المخالفة: يتم سداد الغرامة المقررة فوراً لتجنب تحويل المحضر للنيابة العامة. ومع ذلك، يمكنك تقسيط مبلغ الغرامة بعد موافقة رئيس شبكة الكهرباء (بشرط سداد نسبة مقدمة تختلف حسب قيمة المخالفة). كما يحق لك عمل تظلم رسمي أمام لجنة فض المنازعات بالشركة أو جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إذا كنت ترى أن الغرامة مبالغ فيها أو مبنية على فحص غير دقيق، ويتم إعادة فحص العداد معملياً لبيان حقيقة التلاعب.

حالات حرجة ومفاجئة تؤدي لرفع العداد فوراً

يعتقد الكثيرون أن العداد يُرفع فقط في حالة سرقة الكهرباء، لكن هناك حالات قانونية وفنية أخرى يغفل عنها البعض وتؤدي لرفع العداد فجأة:

- توصيل التيار للغير: قيامك بمد وصلة كهرباء من عداد شقتك إلى شقة الجار، أو إلى محل تجاري أسفل العقار، يُعتبر قانوناً سرقة تيار وتغيير نشاط، ويُرفع العداد فوراً.

- تغيير معالم العقار أو الهدم: هدم المبنى أو إعادة بنائه دون إخطار مسبق لشركة الكهرباء لتصفية العداد ونقله رسمياً.

- توقف الشحن لفترة طويلة جداً (العداد المهجور): إذا رصدت الشركة أن العداد لم يُشحن مطلقاً لمدة تزيد عن شهرين متتاليين دون وجود عذر مقبول (كالسفر المثبت)، يُرفع العداد لإفتراض وجود "توصيل من خلف العداد" أو عدم جدية التعاقد.

- تراكم أقساط ثمن العداد أو مقايسة التوصيل: في حال تم تركيب العداد بنظام قسط شهري يُخصم عند الشحن، وتخلف المشترك عن الشحن لعدة أشهر مما أدى لتراكم الأقساط دون سداد، يحق للشركة رفع العداد فوراً لاسترداد مديونيتها.

- تجاوز الحمل الأقصى: إذا قمت بتشغيل أجهزة (مثل مكيفات متعددة) تتجاوز القدرة الإستيعابية للعداد دون طلب ترقية (قدرة العداد الائتمانية)، وفصل العداد بشكل متكرر وتجاهلت الرسائل التحذيرية.

- تلف الشاشة وتجاهل الإصلاح: إذا تعطلت شاشة العداد الرقمية (أصبحت سوداء أو لا تعرض البيانات) ولم يقم المشترك بالإبلاغ عنها طوال فترة تتجاوز الجدول الزمني المحدد للصيانة، يُرفع العداد معملياً لفحص القراءات الداخلية وضمان عدم التلاعب.

كيف تحمي نفسك ورصيدك

لحماية أموالك وضمان إستمرار الخدمة دون إنقطاع، إلتزم بالقواعد التالية:

1️⃣ - المراقبة الدورية والبلاغات القانونية

- إفحص عدادك بصرياً كل فترة للتأكد من سلامة الأختام البلاستيكية والنحاسية.

- إذا لاحظت أي رسالة خطأ على الشاشة (مثل Err، أو علامة تلاعب) أو تلف في الأختام، إتصل فوراً بالخط الساخن (121) لعمل بلاغ رسمي.

القاعدة الذهبية: البلاغ القانوني الذي تقدمه بنفسك يخلي مسؤوليتك تماماً وينفي عنك تهمة "التلاعب السلبي" أو التعمد.

2️⃣- خطة التأمين أثناء السفر الطويل (حماية الرصيد السالب)

أكبر فخ يقع فيه المسافرون هو العودة ليجدوا العداد مرفوعاً. لحماية نفسك:

- إشحن بمبلغ كافٍ: قبل السفر، قم بشحن الكارت بمبلغ يتراوح بين 300 إلى 500 جنيه.

- الخصومات الثابتة: حتى لو كان إستهلاكك (صفراً)، العداد يخصم شهرياً رسوم تلقائية ثابتة (مقابل خدمة العملاء، وأقساط المديونية والعداد). إذا لم يجد العداد رصيداً يخصم منه، يتحول الحساب إلى سالب، ومع إستمرار السالب، ترفع الشركة العداد لعدم السداد.

- محاربة "الحمل الشبح": قبل مغادرة المنزل، إفصل تماماً كافة الفيش والمقابس من الحوائط (الأجهزة في وضع الإستعداد كالتلفزيون، الريسيفر، شواحن الهواتف، والميكروويف تسحب تياراً ضئيلاً يتراوح بين 5% إلى 10% من الإستهلاك دون أن تشعر، مما قد ينقلك لشريحة أعلى وأنت مسافر).

- مصير الرصيد المتبقي وقت الرفع..

إطمئن، أموالك لا تضيع:

- الرصيد المالي الذي كان موجوداً في العداد لحظة رفعه لا يضيع نهائياً.

- يتم تجميده دفترياً في حسابك بالشركة وعمل "مقاصة مالية".

- يُخصم هذا الرصيد لصالح قيمة الغرامات أو المديونيات المستحقة عليك، وإذا زاد، يُرحل لحسابك عند تركيب العداد الجديد أو المسترد.

المستندات المطلوبة

تأكد من أخذ الأوراق التالية معك لتوفير الوقت:

- بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد (أو توكيل رسمي منه).

- كارت الشحن الخاص بالعداد المرفوع.

- صورة من آخر إيصال شحن (إن وجد) أو رقم العداد.

- عقد ملكية أو إيجار الوحدة السكنية لإثبات الصفة.