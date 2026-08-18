بارك جواز طليقته.. ريم وبربري يعودان لتصدر الترند من جديد

أثار الثنائي صناع المحتوى ريم وبربري اهتمام نشطاء السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

تصدر بربري الترند بعد تهنئته لطليقته ريم على كتب كتابها من رجل أخر متمنيا لها السعادة.

يعد الثنائي ريم وبربري من أكثر الشخصيات المشهورة في عالم السوشيال ميديا حيث تزوجا عن حب وكان بينهما عشرة كبيرة والكثير من المواقف الرومانسية التى سرعان ماكانت تتحول لترند.

ولكن منذ فترة أعلن الثنائي ريم وبربري انفصالهما بشكل رسمي واتخاذ كافة إجراءات الطلاق ولم يعلن أى منهما أسباب هذا القرار.

وظهرت مؤخرا البلوجر ريم في صورة تجمعها برجل أخر وهما معا خلال حفل عقد القران وقام طليقها بربري بتهنئتهما هو ما أثار دهشة الجمهور عن كيفية قدرته على تجاوز فكرة ارتباط زوجته السابقة برجل غيره.

وعلق بربري على صفحة طليقته ريم الطويل قائلا "بارك الله لكما وحفظكما لبعضكما" وتباينت ردود الأفعال على السوشيال ميديا فالبعض أبدى اعتراضه باحترام بينما البعض الآخر قام بالسخرية سواء من البلوجر الشهير أو من موقفه حيال طليقته بينما كان المؤيدين أقل.