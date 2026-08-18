للاستخدام الآمن.. متابعة أعمال الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الصدر ببني سويف

تم اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2026، المرور على مستشفى الصدر ببني سويف لمتابعة أعمال الصيدلة الإكلينيكية، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على مواصلة تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالمحتوى العلمي لمقدمي الرعاية الطبية، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة إيمان صفوت، مدير إدارة الصيدلة.

وشملت أعمال المرور متابعة أداء الصيدلة الإكلينيكية بالعناية المركزة، والتأكيد على أهمية تقديم التوصيات العلاجية للحالات المرضية، إلى جانب توجيه الفرق التمريضية بأهم التعليمات الخاصة بالاستخدام الآمن والفعال للأدوية.

كما تمت متابعة إعطاء المضادات الحيوية للمرضى، والتأكد من الالتزام بتعليمات برنامج ترشيد استهلاك المضادات الحيوية ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، بما يسهم في الحد من الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية والحفاظ على فعاليتها العلاجية.

وتضمنت المتابعة كذلك رصد الأخطاء الدوائية والآثار العكسية للأدوية، مع التأكيد على أهمية توثيقها والعمل على تلافي أسبابها، بما يعزز سلامة المرضى ويرتقي بمستوى جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وقام بأعمال المرور فريق تفتيش الصيدلة الإكلينيكية، والمكون من:

د/ باسم جابر حسن – د/ غادة خالد إبراهيم – د/ نورهان شعبان حميد.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة لتفعيل دور الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات، ودعم الاستخدام الرشيد للدواء، وتعزيز منظومة سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.