محافظ بني سويف يتابع جهود وأنشطة ومبادرات فرع المجلس القومي لدعم وتمكين المرأة

أثنى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على الجهود والأنشطة المتعددة التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة والفتاة السويفية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية،مشيرا إلى حرص أجهزة المحافظة على الدفع بجهود وأنشطة المجلس القومي في مجالات تمكين المرأة، للاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة

جاء ذلك خلال لقائه بمسؤولي فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وبحضور السيد "بلال حبش" نائب المحافظ، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة،وعضوات المجلس (ليلى أبو عقل،غادة طوسون ،لمياء العربي،وإلهام طه) لاستعراض الجهود والأنشطة والمبادرات التي نفذها الفرع في الفترة من مايو 2025 وحتى يوليو 2026،استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها

وتضمن التقرير الذي عرضته مقررة الفرع، الإشارة إلى جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي، حيث تم تنفيذ 24 تدريباً في محور التثقيف المالي استفادت منه 720 سيدة، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 130 من التدريبات على ريادة الأعمال استهدفت 3328 سيدة،

وضمن مشروع الإقراض والادخار(تدريب الشمول المالي خارج المجموعات) تم تنفيذ تدريبات تثقيف مالي ؛ مجموعات الادخار والاقراض الرقمي لعدد 321 بمستهدف 25280، وتنفيذ نموذج المحاكاة البنكية تحت عنوان "تحويشة في بنك" لرفع الوعى بالإجراءات والخدمات البنکیة وآلیات الإستفادة منها وذلك من خلال میسرات ماليات لبرنامج الشمول المالي استهدف عدد 5 قری بمستهدف 15800 سیدة ،بجانب تدريب 85 سيدة من المجموعات الادخارية علی الصناعات الغذائیة بصفط راشین بالتنسيق مع وزارة الذراعة وتم عمل معرض ختامی لعرض المنتجات بنادى الإدارة المحلیة

وفي ملف التدريب الحرفي، تم تنفيذ 13 ورشة عمل للتدریب علي أعمال إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربية استهدف 240 سيدة ، و2 تدريب عن (الكروشية والجلود) بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، تم عقد معرض للمنتجات الغذائیة والهاندمید علی هامش زيارة السفارة الكندية، فضلاً عن افتتاح مركز تنمية المهارات بعزبة أبو النور بالواسطى بالتعاون مع هيئة تنميه الصعيد و_حضور رئيسة المجلس المستشار أمل عمار_ ضم عدد 11 حرفة تدريبية استهدف 185سيدة وفتاة ، وضمن مبادرة مطبخ المصرية تم تجهيز أكثر من 7 آلاف وجبة تم توزيعها على 22 قرية طوال شهر رمضان المُبارك، علاوة على استخراج بطاقات رقم قومي لعدد 20 ألف سيدة وفتاة ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك" بالتعاون مع الأحوال المدنية.

وتم تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية (برنامج رابحة من اجل التوظيف بالتنسيق مع الجامعة الأمریکیة)وتنفيذ دورات حرفية علي الكروشيه والخياطة والتفصيل،بجانب المشاركة فى معرض الحرف مهرجان النباتات الطبية والعطرية الذى نظمته المحافظة بنی سويف فى أكتوبر الماضي

وفي ملف التمكين الاجتماعي، تم تنفيذ 2 حملة طرق الأبواب تم خلالها توجيه 10050 زيارة، وعقد 1141 جلسة دوار استهدفت 57050 من الموطنين، بجانب تنفیذ أمسیة مصریة استهدف 150 شخصا بقریة باروط، وفي ملف مناهضة العنف ، تم عقد 55 لقاء توعوی استهدف 1575 شخصا، وتنظيم ورشة عمل بناء قدرات لعدد من رجال الدین الإسلامي والمسيحي حول ختان الإناث وزواج الأطفال في إطار مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة الذي تنفذه مؤسسة كير مصر بالشراكة مع جمعية الحياة الأفضل وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان استهدف 36 رجل دین، وتنفيذ حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة (كوني) خلال الفترة من 25 نوفمبر حتي 8 ديسمبر بالمشاركة مع جامعة بني سویف،والجامعة الأهلية، والأوقاف، وجمعية الحياة الأفضل.

وفي المجال السكاني الصحي تم تنفيذ قافلة متنقلة بمقر الفرع لمبادرة صحة المرأة والمجهزة بأشعة الماموجرام والسونار ، وتقديم خدمات مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي100 مليون وخدمات مبادرة صحة المرأة وخدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمقر فرع المجلس القومي والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين الصحة ومؤسسة"مصر تقدر 2030 للخدمات والتنمية"،ضمن فعاليات حملة "100 يوم صحة"،فضلا عن بعض القوافل الطبية الشاملة والندوات التوعوية والتثقيفية حول الصحة العامة والوقاية من الأمراض ،والتمكين البيئ وترشيد الاستهلاك

كما استقبل مكتب شكاوى المرأة خلال عام عدد 273 شاکیة و تم الحصول علی 60 حکم قضائی،وتم تنفيذ (110) لقاء عن الإرشاد الأسري استهدفت 7388 من السيدات والرجال بقري حياة کریمة،و تنفيذ عدد(8) معسكرات التنشئة المتوازنة والتربية الايجابية استهدفت (304) أسرة،و 12 ندوة للتوعية بجرائم تقنيه المعلومات والحماية الرقمية بالمدارس والجامعات استهدفت 717

وفي مبادرة "نورة ونور"تم تنفيذ عدد (15) عروض سينما هي بقري ( البرج ، وبهبشين ) للأسر فتيات نورة بإجمالي حضور حوالي ( 1500) من الفئة المستهدفة بالشراكة مع مؤسسة ذاد ، تنفيذ عدد 85 فاعليه مجتمعيه ب 5 قرى المبادرة والتي تتمثل في عروض ( مسرح تفاعلي )

