قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أديبايور يدافع عن محمد صلاح: قادر على التألق في تركيا
هيئة عمليات التجارة: تعرض سفينة لإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها هرمز
الأرصاد تكشف موعد عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية
فرصة عمل مميزة.. وانطلاقة جديدة مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري
موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس جامبر.. والقناة الناقلة
ماذا تفعل إذا تم رفع عداد الكهرباء.. وكيف تحمي نفسك من الغرامات؟
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 18-8-2026
كيفية طاعة النبي في ذكرى مولده؟.. الإفتاء توضح
موسكو تعلن إسقاط 180 مسيّرة خلال الليل.. إصابات وأضرار بالمنازل والمنشآت
مجلس الدفاع اليمني يأمر بتوسيع عمليات الردع ضد الحوثيين
العراق.. إصابة 18 شخصاً في انفجار ضخم بمستودع وقود بالسليمانية
خالد الغندور: قسط سبتمبر يجهض محاولة خوان بيزيرا لفسخ العقد مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أديبايور يدافع عن محمد صلاح: قادر على التألق في تركيا

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

دخل التوجولي إيمانويل أديبايور، مهاجم ريال مدريد السابق وأحد أصحاب التجارب السابقة في الملاعب التركية، على خط الجدل الدائر حول انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي، بعدما خالف وجهة نظر جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، بشأن مستوى المسابقة.

وكان كاراجر قد أشار إلى أن اللعب في الدوري التركي ربما لا يتناسب مع إمكانيات وطموحات محمد صلاح، إلا أن أديبايور يرى عكس ذلك تمامًا، مؤكدًا أن النجم المصري قادر على ترك بصمة قوية والاستمرار في صناعة التاريخ داخل الكرة التركية.

وأبدى المهاجم التوجولي سعادته بفكرة وجود صلاح في تركيا، معتبرًا أن انتقاله سيكون إضافة كبيرة للمسابقة، كما سيمنح اللاعب فرصة جديدة لمواصلة إرث النجوم الأفارقة في الدوري التركي.

وقال أديبايور: "من الجميل أن نرى محمد صلاح في تركيا. سيواصل كتابة تاريخ كرة القدم الأفريقية في هذا البلد. فيكتور أوسيمين يقدم مستويات رائعة مع جالاتا سراي منذ موسمين، وأنا لعبت هناك من قبل، وكذلك ديدييه دروجبا".

وأشار مهاجم ريال مدريد السابق إلى أن الدوري التركي لا يحظى بالتقدير الكافي على الساحة الأوروبية، رغم امتلاكه العديد من اللاعبين أصحاب القدرات المميزة، إلى جانب قوة المنافسة بين أنديته.

وأضاف: "هناك لاعبون جيدون في جميع الفرق، والدوري يتمتع بدرجة كبيرة من التنافسية. والدليل على ذلك قدرة الأندية التركية على تحقيق نتائج جيدة في البطولات الأوروبية".

أديبايور: صلاح سيجد أجواء جماهيرية تناسبه

كما تحدث أديبايور عن قدرة محمد صلاح على التأقلم سريعًا مع الأجواء في تركيا، مشيرًا إلى أن النجم المصري يمتلك خبرة طويلة في اللعب أمام جماهير شغوفة، خاصة خلال تجربته مع ليفربول.

وأوضح: "محمد صلاح سيزدهر في تركيا وسط جماهير حماسية، مثلما كان الحال معه في ليفربول. لن يشعر بالضياع هناك، وأتمنى له كل التوفيق".

وتأتي تصريحات أديبايور في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح في تركيا، خاصة بعد انتقاله إلى طرابزون سبور، وسط توقعات بأن يمثل وجوده إضافة فنية وجماهيرية قوية للدوري التركي.

أديبايور محمد صلاح الدوري التركي تركيا صلاح كاراجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2026 .. بكام عيار 21 ؟

بيزيرا

الزمالك يحبط محاولة خوان بيزيرا لفسخ عقده .. تفاصيل جديدة

جريمة النرجس

التحقيقات تكشف المستور .. شقيق أسامة يروي تفاصيل اللحظات الأولى لجريمة النرجس | خاص

الزمالك

مفاجأة.. مجلس الزمالك يتواصل مع جون إدوارد للتراجع عن استقالته

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

بيزيرا

تحرك جديد من شباب أهلي دبي لضم بيزيرا من الزمالك

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

مصطفى كامل

بعد أنباء إصابته بالساحل.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلماني : خط العلمين - موسكو خطوة مهمة لتنشيط السياحة وجذب المزيد من الروس

النائب أحمد محسن

برلماني : صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يعزز الإنتاج ويحافظ على فرص العمل

الرئيس السيسي

نواب : توجيهات الرئيس السيسي تسرّع العدالة وتحمي حقوق المواطنين وتدعم التحول الرقمي

بالصور

ضربة جديدة لخطط تسلا.. نيفادا تقلص أسطول سيارات الأجرة ذاتية القيادة

تسلا
تسلا
تسلا

بريطانيا تراجع خطة السيارات الكهربائية.. 4 سيناريوهات حتى 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بعد واقعة عجوز الخانكة.. فيديو لرجل يستدرج طفلتين إلى منزل مهجور بالغربية

فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال
فيديو استدراج اطفال

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي
هويدا الغرباوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد