أديبايور يدافع عن محمد صلاح: قادر على التألق في تركيا

دخل التوجولي إيمانويل أديبايور، مهاجم ريال مدريد السابق وأحد أصحاب التجارب السابقة في الملاعب التركية، على خط الجدل الدائر حول انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي، بعدما خالف وجهة نظر جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، بشأن مستوى المسابقة.

وكان كاراجر قد أشار إلى أن اللعب في الدوري التركي ربما لا يتناسب مع إمكانيات وطموحات محمد صلاح، إلا أن أديبايور يرى عكس ذلك تمامًا، مؤكدًا أن النجم المصري قادر على ترك بصمة قوية والاستمرار في صناعة التاريخ داخل الكرة التركية.

وأبدى المهاجم التوجولي سعادته بفكرة وجود صلاح في تركيا، معتبرًا أن انتقاله سيكون إضافة كبيرة للمسابقة، كما سيمنح اللاعب فرصة جديدة لمواصلة إرث النجوم الأفارقة في الدوري التركي.

وقال أديبايور: "من الجميل أن نرى محمد صلاح في تركيا. سيواصل كتابة تاريخ كرة القدم الأفريقية في هذا البلد. فيكتور أوسيمين يقدم مستويات رائعة مع جالاتا سراي منذ موسمين، وأنا لعبت هناك من قبل، وكذلك ديدييه دروجبا".

وأشار مهاجم ريال مدريد السابق إلى أن الدوري التركي لا يحظى بالتقدير الكافي على الساحة الأوروبية، رغم امتلاكه العديد من اللاعبين أصحاب القدرات المميزة، إلى جانب قوة المنافسة بين أنديته.

وأضاف: "هناك لاعبون جيدون في جميع الفرق، والدوري يتمتع بدرجة كبيرة من التنافسية. والدليل على ذلك قدرة الأندية التركية على تحقيق نتائج جيدة في البطولات الأوروبية".

أديبايور: صلاح سيجد أجواء جماهيرية تناسبه

كما تحدث أديبايور عن قدرة محمد صلاح على التأقلم سريعًا مع الأجواء في تركيا، مشيرًا إلى أن النجم المصري يمتلك خبرة طويلة في اللعب أمام جماهير شغوفة، خاصة خلال تجربته مع ليفربول.

وأوضح: "محمد صلاح سيزدهر في تركيا وسط جماهير حماسية، مثلما كان الحال معه في ليفربول. لن يشعر بالضياع هناك، وأتمنى له كل التوفيق".

وتأتي تصريحات أديبايور في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح في تركيا، خاصة بعد انتقاله إلى طرابزون سبور، وسط توقعات بأن يمثل وجوده إضافة فنية وجماهيرية قوية للدوري التركي.