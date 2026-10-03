قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض توجه المحافظات بإنجاز الرفع المساحي لطلبات تقنين أراضي الدولة
أسعار تراخيص السيارات 2026.. تفاصيل التخفيضات الجديدة في المرور وقيمة التوفير
مـ.قتل طفل وإصابة 12 آخرين في استهداف مسيرة مركز "الميناء البري" السوداني
زلزال بقوة 4,8 درجات يضرب ولاية فيكتوريا الأسترالية
تحرك جديد من زيزو ضد الزمالك.. ماذا يفعل اللاعب لحسم أزمة مستحقاته؟
كارثة صحية.. أطباء يحذرون من عادة شائعة بعد الاستيقاظ مباشرة
ضربات روسية تستهدف جسرا فوق نهر دنيبر ومنشآت لوجستية في أوكرانيا
الإمارات: التحقيقات تكشف شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية
7 أمور تخلصك من الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. كم تعرف منها؟
سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. آخر تحديث في البنوك
الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور
وزير الخارجية : ندشن اليوم منصة جديدة للحوار الأفريقي وفرص التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مفاجئة على الأسواق بأسيوط.. ضبط 22 طن مواد غذائية ولحوم و23 ألف لتر وقود

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشديد أعمال التفتيش والمرور الميداني لضبط أي مخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع والأسعار، وحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية وإداراتها الخارجية بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، أسفرت خلال الأسبوع الماضي عن تحرير 411 محضرًا تموينيًا، وضبط 22 طنًا و328 كيلوجرامًا من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل التصرف فيها، و23 ألفًا و292 لترًا من السولار والبنزين تم تجميعها والتصرف فيها بدون وجه حق، إلى جانب ضبط مخالفات متنوعة بالمنشآت التموينية والأسواق.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تمكنت كذلك من ضبط تاجر تمويني لقيامه بالتصرف بدون وجه حق في 348 كيس سكر و303 زجاجات زيت و736 كيس مكرونة، وتحرير 12 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة، ومحضرين لغلق مستودعات بوتاجاز، ومحضرين لاستخدام أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية و24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات الرقابية على المخابز أسفرت عن تحرير 359 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية والتوقف الجزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء المواطنين بون صرف، مؤكدًا استمرار الحملات المفاجئة بصورة يومية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على السلع التموينية المدعمة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الحاسم مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو السلع المدعمة أو الإضرار بصحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، مع استمرار التنسيق بين مديرية التموين والأجهزة الرقابية والتنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وتداول السلع الأساسية.

أسيوط الحملات التموينية الأسواق والمخابز المنشآت التموينية محطات الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

شوبير

أحمد شوبير يكشف عن موقف الأهلي من المشاركة في السوبر المصري

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد