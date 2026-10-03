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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم.. ضعف المياه عن مدينة الواسطى ببنى سويف 12 ساعة بسبب أعمال الصيانة

مياه بني سويف
مياه بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مدينة الواسطى،اليوم  السبت 3 أكتوبر 2026، لمدة 12 ساعة ، اعتباراً من 8 صباحاً حتى  8 مساء، وذلك بسبب أعمال صيانة بمحطة المأخذ الجديد بفرع الواسطى .

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه المؤقت ،بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف الواسطي مياه بني سويف

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