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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلاوة المولد من غير زيادة وزن.. طبيب يكشف أفضل وقت لتناولها

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع حلول موسم حلاوة المولد، يزداد إقبال الكثير من المواطنين على تناول الحلويات بمختلف أنواعها، إلا أن الإفراط فيها، خاصة خلال ساعات الليل، قد يحول هذه العادة إلى سبب لزيادة السعرات الحرارية وتراكم الدهون في الجسم.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد صبري عن أفضل توقيت لتناول الحلويات، وكيفية الاستمتاع بحلاوة المولد دون إفراط.

طبيب يحذر من الحلويات ليلًا

حذر الدكتور أحمد صبري من الإفراط في تناول السكريات والحلويات خلال ساعات الليل، خاصة حلاوة المولد، موضحًا أن تناول كميات كبيرة من السكريات مع قلة الحركة قد يؤدي إلى تخزين فائض الطاقة في الجسم على هيئة دهون.

وأوضح صبري، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن تناول الحلويات خلال فترة النهار يعد أفضل نسبيًا، خاصة عندما يصاحب ذلك نشاط وحركة تساعد الجسم على استهلاك السعرات الحرارية.

أفضل وقت لتناول حلاوة المولد

وأشار الطبيب إلى إمكانية تناول حلاوة المولد، لكن بكميات محدودة وفي وقت مبكر من اليوم، بدلًا من تناولها في ساعات الليل التي يقل خلالها النشاط البدني لدى معظم الأشخاص.

وأوضح أن توقيت تناول الحلويات ومستوى النشاط البدني من العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية.

تناول الحلوى بعد الإفطار

وأضاف الدكتور أحمد صبري أن تناول الحلوى بعد وجبة إفطار تحتوي على البروتين والألياف قد يساعد على إبطاء امتصاص السكريات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العامل الأهم هو الالتزام بالاعتدال وعدم تناول كميات كبيرة.

ولفت إلى أهمية الانتباه إلى الكمية التي يتم تناولها، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا بصورة منتظمة.

هل الرياضة تسمح بتناول الحلويات؟

وأوضح صبري أن الشخص الرياضي الذي يمارس التمارين بصورة منتظمة يمكنه التعامل بشكل أفضل مع السعرات الحرارية التي يحصل عليها من الحلويات، خاصة إذا كان مستوى نشاطه البدني مرتفعًا.

لكنه شدد على أن ممارسة الرياضة لا تعني إمكانية تناول الحلويات دون حساب، مؤكدًا ضرورة الاعتدال في الكميات حتى مع وجود نشاط بدني.

لماذا نشتهي الحلويات ليلًا؟

وتطرق الدكتور أحمد صبري إلى مشكلة «الأكل العاطفي ليلًا»، موضحًا أن التوتر أو بعض العادات الغذائية قد يدفعان الشخص إلى تناول الطعام خلال ساعات الليل.

وأشار إلى أن الشخص في هذه الحالة غالبًا ما يميل إلى تناول السكريات والحلويات، وهو ما قد يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من السعرات الحرارية دون الشعور بالحاجة الفعلية للطعام.

هل حلاوة المولد تسبب زيادة الوزن؟

وأكد الطبيب أن تناول حلاوة المولد لا يعني بالضرورة زيادة الوزن، موضحًا أن التأثير يرتبط بعدة عوامل، من بينها كمية الحلوى وتوقيت تناولها ومستوى النشاط البدني.

وشدد على أن الاستمتاع بحلاوة المولد يمكن أن يكون ضمن نظام غذائي متوازن، بشرط عدم الإفراط في تناولها، خاصة خلال ساعات الليل ومع قلة الحركة.

موسم حلاوة المولد تناول الحلويات حلاوة المولد

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