أسعار حلاوة المولد 2026 بمنافذ التموين .. تبدأ من 175 جنيهًا

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح حلوى المولد النبوي الشريف لعام 2026 في عدد من المنافذ التابعة لها، بالتزامن مع اقتراب موعد المناسبة، مع إتاحة تشكيلة متنوعة من العبوات والأصناف والأوزان بأسعار مخفضة، بما يوفر بدائل متعددة أمام الأسر الراغبة في شراء حلوى المولد وفق احتياجاتها وميزانياتها.

وتبدأ أسعار حلاوة المولد المطروحة من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى من 175 جنيهًا للكيلو، بينما تصل أسعار بعض العبوات الفاخرة بالمكسرات إلى 1350 جنيهًا، وفق قائمة الأسعار المعلنة، لتشمل الخيارات المتاحة أحجامًا تبدأ من عبوات الكيلو وتصل إلى 5 كيلو، إلى جانب تنوع واضح بين الحلوى السادة والحلوى الفاخرة بالمكسرات.

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ويأتي طرح حلوى المولد من خلال منافذ التموين في إطار توفير المنتجات الغذائية للمواطنين، حيث تتولى الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى توفير الحلوى في منافذها بمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب إتاحتها عبر المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين.

كم أسعار حلاوة المولد في منافذ التموين 2026.

تتضمن قائمة أسعار حلاوة المولد المطروحة من الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى مجموعة من العبوات والأوزان المختلفة، وتبدأ القائمة بعلبة حلوى سادة لوكس «كرتون» وزن 1 كيلو بسعر 175 جنيهًا، بينما يبلغ سعر علبة حلوى سادة لوكس «باغ» وزن 1 كيلو 185 جنيهًا.

ويبلغ سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلو 340 جنيهًا، بينما يصل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلو إلى 580 جنيهًا، وتسجل علبة حلوى سادة لوكس وزن 4 كيلو سعر 850 جنيهًا، في حين يبلغ سعر العبوة التي تزن 5 كيلو 1000 جنيه.

أما علب الحلوى الفاخرة بالمكسرات، فيبلغ سعر العبوة التي تزن 2 كيلو 540 جنيهًا، بينما يصل سعر العبوة التي تزن 3 كيلو إلى 790 جنيهًا، في حين يبلغ سعر العبوة التي تزن 5 كيلو 1350 جنيهًا.

قائمة أسعار حلوى المولد في منافذ وزارة التموين.

تتضمن الأسعار المعلنة لحلوى المولد النبوي الشريف 2026 ما يأتي.

علبة حلوى سادة لوكس «كرتون» وزن 1 كيلو: 175 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس «باغ» وزن 1 كيلو: 185 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلو: 340 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلو: 580 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 4 كيلو: 850 جنيهًا.

علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلو: 1000 جنيه.

علبة حلوى فاخرة بالمكسرات وزن 2 كيلو: 540 جنيهًا.

علبة حلوى فاخرة بالمكسرات وزن 3 كيلو: 790 جنيهًا.

علبة حلوى فاخرة بالمكسرات وزن 5 كيلو: 1350 جنيهًا.

وتوفر المنافذ إلى جانب تشكيلة حلوى المولد مجموعة من المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية، بما يتيح للمواطنين خيارات إضافية عند التسوق من المنافذ التابعة للشركة والجهات التابعة لوزارة التموين.

أين تباع حلاوة المولد 2026 بأسعار التموين.

تتوافر منتجات حلوى المولد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة، كما تتاح المنتجات في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتتميز المنتجات المطروحة بتعدد أحجام العبوات، إذ تتوافر خيارات تبدأ من وزن 1 كيلو وتصل إلى 5 كيلو، إلى جانب العبوات الفاخرة بالمكسرات، وهو ما يمنح الأسر إمكانية اختيار الكمية والصنف المناسبين لاحتياجاتها وإمكاناتها المادية.

ويأتي التوسع في منافذ البيع وإتاحة العبوات بأوزان مختلفة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف، الذي ترتبط به عادة شراء أنواع متعددة من الحلوى وتبادلها بين الأسر والأقارب، الأمر الذي يزيد الاهتمام بأسعار المنتجات خلال هذه الفترة من العام.

ما أسعار حلاوة المولد في الأسواق 2026.

تشهد الأسواق بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف طرح تشكيلة متنوعة من أصناف حلوى المولد، من بينها الفستقية والبندقية واللوزية والملبن، وتختلف الأسعار وفق نوع المكسرات والوزن وجودة المنتج.

وتشمل الأسعار المتداولة للأصناف الفردية الباكت الفستقية الكبير بسعر 170 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الباكت البندقية الكبير 140 جنيهًا، ويسجل الكاجو 110 جنيهات، في حين يبلغ سعر اللوزية 90 جنيهًا.

كما يبلغ سعر علف الفول الكبير 50 جنيهًا، وسعر علف السمسم 45 جنيهًا، بينما يسجل علف الحمص 40 جنيهًا، ويبلغ سعر ملبن حبل عين الجمل «ربع» 90 جنيهًا.

وتتضمن قائمة الأسعار المتداولة كذلك ملبن رش المكسرات الكبير بسعر 55 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الملبن الجيلي والسادة 35 جنيهًا، وتسجل قشطة نوتيلا 65 جنيهًا، في حين يبلغ سعر قشطة لوتس 60 جنيهًا.

ما الفرق بين أسعار حلاوة المولد في التموين والأسواق.

تتيح منافذ وزارة التموين خيارات متعددة من العبوات والأوزان، بداية من علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلو بسعر 175 جنيهًا، وصولًا إلى علبة الحلوى الفاخرة بالمكسرات وزن 5 كيلو بسعر 1350 جنيهًا.

وفي المقابل، تضم الأسواق أصنافًا فردية متعددة، من بينها الفستقية والبندقية والكاجو واللوزية والملبن وأصناف القشطة، وتتفاوت الأسعار وفق الصنف والوزن وجودة المنتج.

ويتيح هذا التنوع للمستهلك مقارنة الخيارات المتاحة قبل الشراء، سواء من حيث وزن العبوة أو نوع الحلوى أو وجود المكسرات، خصوصًا مع طرح منتجات مختلفة في المنافذ التابعة لوزارة التموين بالتزامن مع بدء موسم حلوى المولد النبوي الشريف 2026.

متى موعد المولد النبوي الشريف 2026.

يحل المولد النبوي الشريف لعام 1448هـ يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول، وفق الموعد الوارد في المادة، ويتزامن ذلك مع استعداد الأسواق والمنافذ لطرح منتجات حلوى المولد لموسم 2026.

وتشير التغطيات المنشورة اليوم إلى أن موعد المولد النبوي الشريف في مصر هو الأربعاء 26 أغسطس 2026، بينما تظل تفاصيل الإجازة الرسمية للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص مرتبطة بالقرار الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء.

ويزداد البحث عن أسعار حلاوة المولد مع اقتراب المناسبة، خصوصًا مع طرح العبوات الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة، حيث يبحث المستهلكون عن أفضل الخيارات التي تجمع بين السعر والوزن ونوع الحلوى، سواء من منافذ وزارة التموين أو الأسواق ومحال الحلويات.

حلاوة المولد 2026 وخيارات الشراء المتاحة.

يعكس طرح حلوى المولد في منافذ وزارة التموين تنوعًا في الأوزان والأسعار، حيث تبدأ القائمة من 175 جنيهًا للكيلو بالنسبة إلى علبة حلوى سادة لوكس «كرتون»، وتصل إلى 1350 جنيهًا للعبوة الفاخرة بالمكسرات وزن 5 كيلو.

كما توفر المنافذ عبوات بأوزان 2 و3 و4 و5 كيلو، إلى جانب عبوة الكيلو بنوعيها الواردين في قائمة الأسعار، وهو ما يسمح بتعدد الاختيارات أمام الأسر التي ترغب في شراء حلوى المولد بكميات مختلفة.

وتتزامن هذه الطروحات مع استعداد المواطنين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في 26 أغسطس 2026، ومع استمرار طرح أصناف متنوعة في الأسواق والمنافذ، أصبح السعر والوزن ونوع الحلوى من أبرز العوامل التي يبحث عنها المستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتكشف قائمة الأسعار المعلنة عن وجود فارق واضح بين العبوات السادة والعبوات الفاخرة بالمكسرات، كما تختلف الأسعار وفق وزن العبوة، في حين تطرح الأسواق أصنافًا فردية بأسعار متفاوتة بحسب نوع الحلوى والمكسرات وجودة المنتج.

وبذلك يجد المستهلك أمامه مجموعة متنوعة من الخيارات خلال موسم حلوى المولد النبوي الشريف 2026، سواء عبر منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، أو من خلال الأسواق التي تطرح أصنافًا وعبوات مختلفة بالتزامن مع اقتراب المناسبة.