قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس لبنان: ملتزمون بتطبيق اتفاق الإطار.. وإسرائيل لن تحقق أهدافها بالقوة العسكرية
وزير التعليم: نسعى لوصول نسبة ضعف القراءة والكتابة بين طلاب المدارس لـ0%
نبيل فهمي : أطالب باتخاذ موقف دولي موحد إزاء مساعي إسرائيل لإفشال خارطة طريق غزة
محافظ المنيا يسلم 550 عقدا جديدا .. ويؤكد : التيسير على الجادين فى إنهاء ملفات التقنين
تراجع جديد للدولار في ختام تعاملات البنوك .. شوف وصل كام
غير مرخصة | الصحة تغلق عيادة قوام للتغذية العلاجية بالدقهلية
حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 20%|وزير التعليم يحسم الجدل
الأرصاد : استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع
قيد اضطراري .. وثنائي على أبواب الرحيل | كيف أغلق الأهلي ملف الأجانب؟
بيوت مصرية تنتهي في لحظات خلف قضبان السجن وتحقيقات النيابة | تفاصيل مثيرة
وزير التعليم: لن يكون هناك كثافات مرتفعة بالفصول لمدة 6 سنوات مقبلة
السيتي يتجه لضم موهبة المغرب بوعدي لتعويض رحيل رودري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احتفالا بالمولد النبوي.. مصطفى حسني في نادي مدينتي الخميس القادم

مصطفى حسنى
مصطفى حسنى
أحمد عبد القوى

يشارك الداعية الأستاذ مصطفى حسني في ندوة دينية ينظمها نادي مدينتي الرياضي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن تقام الندوة يوم الخميس القادم 20 أغسطس 2026، في تمام الساعة 7:00 مساءً، وذلك في بوابة 9 بمنطقة الشاشة، حيث تتناول الندوة عددًا من الموضوعات والقيم المستوحاة من السيرة النبوية الشريفة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود نادي مدينتي الرياضي - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى- لتقديم برنامج متنوع من الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز التواصل المجتمعي وإتاحة أجواء روحانية مميزة لأعضاء النادي وسكان مدينتي.

مصطفى حسنى داعية اسلامى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

عائلة حسام حسن

الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الحماية المدنية تخمد حريقا هائلا بمحل تجاري بالمحلة

جانب من الواقعة

إصابة 5 أشخاص في حادث سقوط سيارة أجرة بترعة ببنها

استغلال صغيرتين في التسول بشوارع الغربية

أمن الغربية يكشف حقيقة فيديو استغلال صغيرتين في التسول بشوارع بسيون ..صور

بالصور

بعد وفاة الفنان عمرو محمد علي.. تفاصيل مرضه الساعات الأخيرة

وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة
وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.. تفاصيل الساعات الأخيرة

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد