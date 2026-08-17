احتفالا بالمولد النبوي.. مصطفى حسني في نادي مدينتي الخميس القادم

يشارك الداعية الأستاذ مصطفى حسني في ندوة دينية ينظمها نادي مدينتي الرياضي بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن تقام الندوة يوم الخميس القادم 20 أغسطس 2026، في تمام الساعة 7:00 مساءً، وذلك في بوابة 9 بمنطقة الشاشة، حيث تتناول الندوة عددًا من الموضوعات والقيم المستوحاة من السيرة النبوية الشريفة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود نادي مدينتي الرياضي - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى- لتقديم برنامج متنوع من الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز التواصل المجتمعي وإتاحة أجواء روحانية مميزة لأعضاء النادي وسكان مدينتي.