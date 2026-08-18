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كونيا سبور يواصل مفاوضاته لضم إمام عاشور والأهلي يخفض مطالبه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونيا سبور يواصل مفاوضاته لضم إمام عاشور والأهلي يخفض مطالبه

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد سمير

يواصل نادي كونيا سبور التركي تحركاته من أجل حسم صفقة التعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل رغبة النادي التركي في تدعيم صفوفه بأحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المصري.

وشهدت الأيام الماضية تطورات جديدة في ملف المفاوضات بين كونيا سبور والنادي الأهلي، بعدما كشفت تقارير صحفية تركية عن حدوث تقدم في المباحثات الخاصة بالمقابل المالي المطلوب لإتمام الصفقة، مع اقتراب الطرفين من الوصول إلى نقطة اتفاق بشأن قيمة انتقال اللاعب.

وذكرت شبكة «yenihaberden» التركية أن المفاوضات بين كونيا سبور والأهلي تشهد حالة من التقدم، خاصة بعدما أبدى النادي الأحمر مرونة في مطالبه المالية الخاصة بالموافقة على رحيل إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت الشبكة أن الأهلي كان قد حدد في وقت سابق مبلغ 8 ملايين دولار، إلى جانب بعض الحوافز والمكافآت، من أجل الموافقة على انتقال لاعب الوسط إلى صفوف النادي التركي.

إلا أن المطالب المالية شهدت تراجعًا خلال المفاوضات الأخيرة، حيث أصبح المقابل المطلوب حاليًا لإتمام الصفقة يبلغ نحو 7.5 مليون دولار، وهو الرقم الذي تسعى إدارة كونيا سبور للوصول إليه من أجل حسم التعاقد مع اللاعب.

7.5 مليون دولار تقرب إمام عاشور من الدوري التركي

ويواصل النادي التركي ضغطه من أجل إنهاء المفاوضات في أسرع وقت، خاصة بعدما أصبحت الفجوة بين مطالبه والمقابل المالي الذي حدده الأهلي محدودة، الأمر الذي يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير التركي إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة متقدمة، مع وجود توقعات بإمكانية حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، حال توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن التفاصيل المالية وشروط التعاقد.

ويأمل كونيا سبور في إتمام الصفقة، خاصة أن إمام عاشور يمثل إضافة قوية لخط وسط الفريق، في ظل المستويات التي قدمها اللاعب مع الأهلي والمنتخب المصري خلال الفترة الماضية.

موقف إمام عاشور مع الأهلي

وكان إمام عاشور قد جدد تعاقده مع النادي الأهلي، ليواصل مشواره مع الفريق، إلا أن مستقبله أصبح محل اهتمام خلال فترة الانتقالات الحالية، في ظل العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب واهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

ويعد كونيا سبور أبرز الأندية التي تحركت بشكل جاد من أجل التعاقد مع لاعب الأهلي، حيث دخل النادي التركي في مفاوضات مباشرة مع إدارة القلعة الحمراء للوصول إلى اتفاق بشأن قيمة الصفقة.

وتترقب جماهير الأهلي موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن انتقاله إلى الدوري التركي حال إتمامه سيمثل تجربة احترافية جديدة في مسيرته، بينما تسعى إدارة كونيا سبور إلى استغلال حالة التقدم في المفاوضات لحسم الصفقة قبل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات والأيام المقبلة تطورات جديدة في مستقبل إمام عاشور، في ظل اقتراب كونيا سبور من تلبية المطالب المالية المعدلة للنادي الأهلي، والتي أصبحت تقدر بـ7.5 مليون دولار، ما قد يمهد الطريق أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب.

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