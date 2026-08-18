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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات الجزائر يتفوقن على بوروندي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
عبدالله هشام

حققت سيدات الجزائر الفوز على نظيراتهن من بوروندي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدور المجموعات في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية، المقامة في الإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

وأقيمت المباراة على الملعب رقم 3، ونجح المنتخب الجزائري في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 21-13، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهيه بنتيجة 21-14.

وقدم المنتخب الجزائري أداءً قويًا خلال اللقاء، ليحقق بداية إيجابية في مشواره بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات.


وتعد البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في منافسات الرجال وصاحب المركز الأول في منافسات السيدات مباشرة إلى الأولمبياد.

وتشهد البطولة مشاركة 45 فريقًا، بواقع 24 فريقًا في منافسات الرجال و21 فريقًا في منافسات السيدات، يمثلون 28 دولة أفريقية، في واحدة من أبرز البطولات القارية للكرة الطائرة الشاطئية هذا العام.

وتضم قائمة الدول المشاركة: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موزمبيق، توجو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بوروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، كينيا، أنجولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، جامبيا، جنوب أفريقيا وسيشل.

قرعة منافسات السيدات

أسفرت القرعة عن توزيع 21 فريقًا على ست مجموعات، جاءت كالتالي:

 المجموعة الأولى: مصر 1، الكاميرون، كوت ديفوار.
 المجموعة الثانية: المغرب 1، السنغال، سيشل.
 المجموعة الثالثة: موزمبيق 1، بوروندي، الجزائر.
 المجموعة الرابعة: نيجيريا، بنين، ليسوتو، المغرب 2.
 المجموعة الخامسة: الرأس الأخضر، جامبيا، تونس، موزمبيق 2.
 المجموعة السادسة: كينيا، موريشيوس، جنوب أفريقيا، مصر 2.
 

الجزائر بوروندي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بطولة أفريقيا

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