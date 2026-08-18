المتحدة للرياضة تنقل الظهور الأوروبي الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور حصريًا

حصلت المتحدة للرياضة على حقوق بث الظهور الأوروبي الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة الفريق أمام فيرينتسفاروشي المجري في بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت المتحدة للرياضة أن مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي ستكون فقط وحصريًا عبر قنوات أون سبورت، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بالبطولة.

موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور

ويستضيف طرابزون سبور نظيره فيرينتسفاروشي، يوم 20 أغسطس الجاري، على ملعب «بابارا بارك» بمدينة طرابزون، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للجماهير المصرية، باعتبارها الظهور الأوروبي الأول لمحمد صلاح مع فريقه التركي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور في المنافسات الأوروبية، خاصة بعد انتقاله إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية.