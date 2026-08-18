شاهندا المغربي.. سفيرة فوق العادة للتحكيم المصري في المحافل القارية والعالمية

في خطوة جديدة تعكس تطور حضور الكوادر النسائية في مجال التحكيم، تواصل الحكمة المصرية شاهندا المغربي تمثيل التحكيم المصري في المحافل الكروية، بعدما نجحت في فرض اسمها بين أبرز العناصر التحكيمية، لتصبح واحدة من الوجوه التي تحمل راية مصر في المنافسات الدولية.

السيرة الذاتية

شاهندا سعد علي المغربي، الاسم بالكامل للحكمة الدولية المصرية، من مواليد مدينة الإسكندرية 14 ديسمبر 1991، بدأت مسيرتها التحكيمية عام 2014، حتى تدرجت في سلك التحكيم ونالت الشارة الدولية عام 2017 لتمثل بلادها في أهم وأبرز المحافل الخارجية، كما تعتبر أول حكمة مصرية تدير مباريات الدوري الممتاز للرجال كحكم ساحة.

الصعيد القاري

وعلى الصعيد القاري، مثلت شاهندا المغربي بلادها في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، منذ انطلاق البطولة، وشاركت في 6 نسخ منها، وفي كأس الأمم الأفريقية للسيدات نسخ: 2022 | 2024 | 2026، وفي الأخيرة أدارت 6 مباريات، منها نهائي البطولة، بين الكاميرون ومالي، كأول حكمة مصرية وعربية تدير هذه المواجهة.

تمثيل مصر في مونديال العالم للسيدات

وواصلت شاهندا المغربي تألقها على المستوى الدولي، لتنال تمثيل مصر في مونديال العالم للسيدات، تحت 20 عاماً في كولومبيا، حيث أدارت 4 مباريات، أبرزها مواجهة تحديد المركز الثالث، والتي أقيمت بين أمريكا وهولندا.

كما اختارها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضمن حكام العرب وأفريقيا في القائمة النهائية لمونديال العالم المقبل للسيدات، تحت 17 عاماً، والذي سيقام خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبلين في المغرب.