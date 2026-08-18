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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فاجئتوني.. نسمة محجوب توجه رسالة حب لجمهورها بعد حفل القلعة

نسمة محجوب
نسمة محجوب
يمنى عبد الظاهر

أعربت الفنانة نسمة محجوب ، عن سعادتها الكبيرة بالأجواء التي شهدها حفلها ضمن فعاليات مهرجان القلعة، مشيدة بتفاعل الجمهور وحفظه لأغانيها.

ونشرت نسمة محجوب ، مقطع فيديو من كواليس وأجواء الحفل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على توجيه رسالة خاصة لجمهورها، قائلة: «فاجئتوني إنكم حافظين الأغاني، انبسطت جدًا بوجودكم ومحبتكم».

ويأتى حفل نسمة محجوب ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذى يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء خلال دورته الحالية.

وتقام فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين، حيث تنطلق الحفلات يوميا فى تمام الثامنة مساء. 

الفنانة نسمة محجوب مهرجان القلعة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى بقلعة صلاح الدين

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