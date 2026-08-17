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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نسمة محجوب تشعل حفلها بمهرجان القلعة

الفنانة نسمة محجوب
الفنانة نسمة محجوب
أوركيد سامي

بدأت الفنانة نسمة محجوب حفلها ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وسط إقبال جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحضور، الذين توافدوا على موقع المهرجان للاستمتاع بباقة من الأعمال الغنائية التي تقدمها خلال الأمسية.

وتقدم نسمة محجوب خلال حفلها مجموعة متنوعة من الأغنيات التي تجمع بين الطابع الطربي والأداء المعاصر، في أجواء احتفالية تليق بمكانة مهرجان القلعة باعتباره واحدًا من أبرز الفعاليات الموسيقية التي تستقطب الجمهور من مختلف الأعمار.

ويأتي حفل نسمة محجوب ضمن برنامج فني متنوع تشهده فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القلعة، التي تواصل تقديم حفلات لعدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى، في محاولة للجمع بين الألوان الغنائية المختلفة وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بتجارب فنية متنوعة.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الليلة مع حفل فريق وسط البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث يقدم الفريق مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي رسخت حضوره باعتباره أحد التجارب الموسيقية المميزة في المشهد المصري المعاصر.

ويغني وسط البلد خلال الحفل عددًا من أشهر مؤلفاته، من بينها «أنتيكا»، و«كراكيب»، و«آه يا لالالي»، و«مجنون»، و«هيلا هوب»، و«روبابيكيا»، وغيرها من الأغنيات التي ارتبطت بوجدان جمهوره على مدار سنوات، ونجحت في تقديم حالة موسيقية خاصة تمزج بين الأصالة وروح العصر.

وتحمل الأمسية مع فريق وسط البلد طابعًا خاصًا، إذ تستحضر من خلال أغنياته أحلام الشباب وطموحاتهم، وتعيد إلى الجمهور ذكريات عدد من الأعمال التي شكلت جزءًا مهمًا من تجربة الموسيقى البديلة في مصر، مع الحفاظ على خصوصية الفريق في تقديم موسيقى تجمع بين أنماط متعددة ورؤية فنية مختلفة.

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء إقبالًا جماهيريًا متواصلًا على حفلاته، خاصة مع تنوع برنامجه وحرصه على تقديم نجوم ينتمون إلى مدارس موسيقية وغنائية مختلفة، بما يمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بليالٍ فنية تجمع بين الطرب والغناء والموسيقى الحديثة.

وتتواصل ليالي الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حتى 24 أغسطس، في تظاهرة فنية تجمع نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، وتضيء الموقع التاريخي بأطياف متنوعة من الإبداع الفني.

ويواصل المهرجان رسالته الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، ونشر الفنون الجادة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال تقديم حفلات موسيقية وغنائية بأسعار مناسبة تتيح لأكبر عدد ممكن من الجمهور حضور الفعاليات والاستمتاع بالعروض في أجواء تجمع بين القيمة الفنية والطابع الجماهيري.

وتؤكد المشاركة الجماهيرية الكبيرة في حفلات المهرجان أهمية استمرار هذه الفعاليات التي أصبحت موعدًا سنويًا ينتظره عشاق الموسيقى والغناء، خاصة مع ما يقدمه مهرجان القلعة من تنوع فني يجمع بين نجوم الغناء المعروفين والتجارب الموسيقية المختلفة، ويمنح الجمهور مساحة للاحتفاء بالموسيقى في أحد أبرز المواقع التاريخية بالقاهرة.

الفنانة نسمة محجوب اخبار الفن نجوم الفن

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