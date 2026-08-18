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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المحكمة العليا الباكستانية تأمر بنقل رئيس الوزراء السابق من السجن إلى المستشفى

رئيس الوزراء السابق عمران خان
رئيس الوزراء السابق عمران خان
محمد على

أصدرت المحكمة العليا في باكستان الثلاثاء، أمراً بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى المستشفى، حسبما ذكر حزبه "حركة الإنصاف الباكستانية"، استجابةً لمطلب قديم من حزبه وعائلته، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن صحته.

يتواجد خان، لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، والبالغ من العمر 73 عاماً، في السجن منذ أغسطس 2023، بعد إدانته في سلسلة من القضايا التي يقول إنها كانت ذات دوافع سياسية عقب إقالته في عام 2022.

أعرب أبناؤه مراراً عن قلقهم بشأن تدهور صحته العام الماضي، وقال محاموه إنه فقد جزءاً كبيراً من بصره في عينه اليمنى أثناء وجوده في السجن.

وقال المتحدث باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية، ذو الفقار بخاري: "إنه أمر مرحب به، ونتمنى لو أنه صدر في وقت سابق حتى لا تتدهور صحة عينه وصحته العامة إلى هذا الحد".

أردف : "ينبغي أن يبقى في المستشفى حتى يقتنع جميع الأطباء".

قال المتحدث باسم خان، نعيم حيدر بنجوثا، في تصريح له، إن المحكمة أمرت بنقل خان إلى مستشفى الشفاء الدولي في غضون 48 ساعة، وأن يبقى هناك حتى 16 سبتمبر.

منذ أن خسر خان السلطة في تصويت حجب الثقة، واجه عدة قضايا، من بينها قضايا تتعلق بهدايا الدولة وزواج غير شرعي. 

وقد تم تعليق أو إلغاء بعض الإدانات، ولا تزال الطعون قيد النظر. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.

طالب عظماء الكريكيت من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الهند، بمعاملة أفضل له في فبراير، معربين عن "قلقهم العميق" بشأن ظروف سجنه.

فاز حزب حركة الإنصاف الباكستانية بالسلطة عام 2018، ولا يزال يتمتع بقاعدة دعم واسعة في مختلف المحافظات الرئيسية. إلا أنه جُرِّد من رمزه الانتخابي قبل انتخابات عام 2024، مما أجبر مرشحيه على خوض الانتخابات كمستقلين.

باكستان المحكمة العليا يوم الثلاثاء رئيس الوزراء السابق عمران خان الباكستانية حزب حركة الإنصاف الباكستانية المحكمة العليا الباكستانية

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