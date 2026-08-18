وزير الخارجية يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة لتوديعها بمناسبة انتهاء فترة عملها بمصر

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، يوم الثلاثاء ١٨ أغسطس، لتوديعها بمناسبة انتهاء فترة عملها بمصر.

أكد الوزير عبد العاطى أهمية الشراكة القائمة بين مصر والأمم المتحدة، مشيداً بالدور الذي تضطلع به وكالات وبرامج الأمم المتحدة في دعم جهود التنمية في مصر، معرباً عن الحرص على مواصلة تعزيز التعاون بما يتسق مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد أهمية مواصلة التنسيق بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتعزيز العمل متعدد الأطراف.

ومن جانبها، أعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عن تقديرها البالغ للتعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة والدور المصري الرائد لتحقيق التهدئة في المنطقة، مؤكدةً حرص الأمم المتحدة على مواصلة دعم جهود التنمية في مصر وتعزيز الشراكة القائمة بما يخدم الأولويات الوطنية.