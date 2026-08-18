الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطيني بالقدس

تلقى شاب فلسطيني، اليوم الثلاثاء، رصاص إسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن «جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه شاب خلال وجوده قرب جدار الفصل، وأصابوه في الأطراف السفلية».



وكان مواطن فلسطيني من بلدة بيت فوريك أصيب برصاص القوات الإسرائيلية أول أمس الأحد في بلدة الرام.

تأتي عملية إطلاق النار هذه في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية والاقتحامات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما يرافقها من إطلاق نار واعتقالات وقيود على حركة المواطنين.

وأشارت إلى أن الضفة الغربية تشهد تصعيدًا متواصلًا وواسعًا في اعتداءات المستعمرين الإرهابيين والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع توسع إقامة البؤر الاستعمارية وشق الطرق الاستيطانية وفرض مزيد من القيود والإغلاقات والحصار.