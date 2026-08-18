القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، أن القوات المسلحة الروسية حررت بلدتي أوريخوفاتكا وكراسنوبودولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة لعمليات حاسمة، بتحرير بلدة أوريخوفاتكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الدفاع الروسية: "نتيجة لعمليات عسكرية، حررت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بلدة كراسنوبودولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردف البيان: "ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خسائر في الأفراد والمعدات التابعة للواء هجومي ولواء هجومي محمول جوًا وفوجين هجوميين ولواء بحري تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيسمينوي ومالينوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وميروفكا ونيكولسكي وبارفينوفكا وتشيرفونا كرينيتسيا ودولينكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار إلى أن " القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 365 جنديًا ومركبة قتالية مدرعة و10 مركبات".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، جاء في البيان: " أنه تم تحييد ما يصل إلى 45 جنديًا وتدمير 18 مركبة وقاربين آليين ومحطتين للحرب الإلكترونية ومحطة مضادة للبطاريات".
وتابع: "ألحقت قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، خسائر بوحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات كيروفو وبريوبراجينكا وأوريخوف في مقاطعة زابورجيه".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، حسّنت وضعها التكتيكي، وخسر العدو أكثر من 200 جندي، و4 مركبات قتالية مدرعة و11 مركبة ومحطة رادار مضادة للبطاريات".
وذكر أن "القوات والمعدات التابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي ووحدة حدودية تابعة لجهاز حرس الحدود الأوكراني، تعرضت لأضرار قرب بلدات أولشانكا ومالايا ريبيتسا وخوتين، ويامني وأولانوفو في مقاطعة سومي".
وفي مقاطعة خاركوف، أُلحقت هزائم بتشكيلات تابعة للواء مشاة ميكانيكي وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية وذلك في بلدات بيلاشي وروبيجني وكودييفكا وكازاتشيا لوبان.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "مساء 17 أغسطس (آب الجاري)، استهدفت طائرات مسيرة خزانات وقود تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا".
وأكد أن "القوات الجوية الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أوضح بيان وزارة الدفاع الروسية: " أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قوامها لواءان ميكانيكيان ولواء محمول جوًا ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات كوندراتوفكا ونيكونوروفكا ونيكولايفكا وسلافيانسك وكراماتورسك وتشيركاسكوي، ودروجكوفكا وكورتوفكا وفيروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: " أن القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر بلغت 260 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "سبارتان" بريطانية الصنع، وناقلة جند مدرعة من طراز "M113" أمريكية الصنع، و9 مركبات قتالية مدرعة، من بينها مركبة "هامفي" مدرعة أمريكية الصنع، ومركبتان مدرعتان من طراز "سيناتور" كندية الصنع، كما تم تدمير 23 مركبة و4 قطع مدفعية ميدانية".
وتابع: " أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تحصينًا، وتم تحييد القوى البشرية والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين ولواء هجومي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي".
وأكد البيان أن " القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 220 جنديًا و20 مركبة و3 قطع مدفعية".
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، و1671 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين".
وفي منطقة سيطرة قوات مجوعة "المركز" الروسية، قال البيان: "تضرر الأفراد والمعدات التابعة للواءين ميكانيكيين ولواء "ياغر"، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية ولواءين من الحرس الوطني، بالقرب من بلدات دوبروبيليا ونوفوفيدوريفكا وسيرغييفكا ونوفواندرييفكا، ورايسكوي وماتياشيفو ونوفوغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 355 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و8 مركبات ومدفعين ومحطة حرب إلكترونية".
وحول أهمية تحرير بلدة كراسنوبودوليا، جاء في البيان: "إن خسارة هذه المنطقة تحرم العدو من القدرة على الدفاع عن المداخل الجنوبية لدوبروبيليا، ما يُعقّد موقفه بشكل كبير في هذا الاتجاه".