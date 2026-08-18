بريطانيا توسع نطاق السفر المجاني بالحافلات لذوي الهمم على مدار الساعة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام اليوم الثلاثاء، عن خطط لتوسيع نطاق السفر المجاني بالحافلات لحاملي بطاقات أو تصاريح ذوي الهمم في إنجلترا ليصبح متاحا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال بيرنهام إنه اعتبارا من الأول من أبريل 2027، سيتمكن حاملو تصاريح الحافلات المخصصة لذوي الهمم من السفر مجانا في أي وقت من اليوم. وسيساهم هذا الدعم الإضافي في تسهيل الوصول إلى أماكن العمل والتعليم والتدريب وغيرها من الفرص، بالإضافة إلى تخفيف أعباء المعيشة.

وتصلح تصاريح الحافلات المخصصة لذوي الهمم في الوقت الحالي فقط للسفر بين الساعة 9:30 صباحا و11 مساء خلال أيام الأسبوع، ما لم تقرر السلطات المحلية تمديد صلاحيتها. وعلى سبيل المثال، رفعت هيئة مانشستر الكبرى الموحدة القيود الزمنية بشكل دائم اعتبارا من مارس 2026، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.

وبدعم من تمويل قدره 60 مليون جنيه إسترليني، تتدخل الحكومة البريطانية الآن لإزالة هذه القيود الزمنية في جميع أنحاء إنجلترا، بحيث يتمكن حاملو بطاقات الحافلات لذوي الهمم، ابتداء من العام المقبل، من السفر مجانا على متن وسيلة النقل العام الأكثر شيوعا، بغض النظر عن مكان إقامتهم.