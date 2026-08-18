انفجار مجهول المصدر في محطة توليد كهرباء بسوريا

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمحطة توليد كهرباء ساحلية.





ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم يوم الثلاثاء في انفجار مجهول المصدر في محطة توليد كهرباء على ساحل البلاد المطل على البحر الأبيض المتوسط.

أفادت وكالة الأنباء سانا بوقوع انفجار في محطة توليد الطاقة الحرارية في بانياس، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب الانفجار.

ونقلت الوكالة عن مسؤول طبي قوله إن الانفجار أسفر عن ثلاث وفيات.

وزارة الخارجية السورية

أعربت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وعدّته «عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة».

واتهم مصدر عسكري سوري في وقت سابق، اسرائيل بشنّ ثماني غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن المصدر قوله: «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات»، موضحا أن «الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات».

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها: «تُؤكد سوريا أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر 2024 ولغاية اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يبرز مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

وتابعت «تحمّل الجمهورية العربية السورية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية».

وأكدت سوريا، وفق البيان، أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية.

و عبّر المبعوث الأمريكي لسوريا توم برّاك عن بالغ القلق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، وعد الغارات «تصعيداً غير ضروري».