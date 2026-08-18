قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية
ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة وسحلها بالمحلة.. صور
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة
تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
البكالوريا المصرية.. أستاذ علم نفس يكشف عن تفاصيل المسارات وفرص تحسين الدرجات
توقيع إعلان نوايا مصري بريطاني بشأن الهجرة عقب مباحثات عبد العاطي وداوتي
أموال بلا حدود.. لماذا أصبح الدوري الإنجليزي أكبر سوق للانتقالات في العالم؟
رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
7 خدمات أساسية للسجل المدني عبر منصة "مصر الرقمية".. تعرف عليها
الأرصاد: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدًا في القاهرة 34 درجة
برشلونة يمنح أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة لحسم صفقة ألفاريز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار مجهول المصدر في محطة توليد كهرباء بسوريا

سوريا
سوريا
محمد على

أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمحطة توليد كهرباء ساحلية.

 

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم يوم الثلاثاء في انفجار مجهول المصدر في محطة توليد كهرباء على ساحل البلاد المطل على البحر الأبيض المتوسط.

أفادت وكالة الأنباء سانا بوقوع انفجار في محطة توليد الطاقة الحرارية في بانياس، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة سبب الانفجار. 

ونقلت الوكالة عن مسؤول طبي قوله إن الانفجار أسفر عن ثلاث وفيات.

وزارة الخارجية السورية

أعربت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وعدّته «عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة».

واتهم مصدر عسكري سوري في وقت سابق، اسرائيل بشنّ ثماني غارات على مطار أبو الظهور العسكري الواقع في شمال غرب البلاد والخارج من الخدمة منذ سنوات.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن المصدر قوله: «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات»، موضحا أن «الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات».

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها: «تُؤكد سوريا أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر  2024 ولغاية اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يبرز مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

وتابعت «تحمّل الجمهورية العربية السورية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية».

وأكدت سوريا، وفق البيان، أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية.

و عبّر المبعوث الأمريكي لسوريا توم برّاك عن بالغ القلق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، وعد الغارات «تصعيداً غير ضروري».

سوريا وسائل الإعلام السورية انفجار بمحطة توليد كهرباء انفجار مجهول المصدر بانياس محطة توليد كهرباء ساحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

بالصور

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد