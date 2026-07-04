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10 لقطات صنعت ملحمة مصر وأستراليا.. من دموع صلاح إلى بكاء حسام حسن ولحظة "مبابي" الغامضة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

10 لقطات صنعت ملحمة مصر وأستراليا.. من دموع صلاح إلى بكاء حسام حسن ولحظة "مبابي" الغامضة

مبارة مصر واستراليا
مبارة مصر واستراليا
أمينة الدسوقي

لم تكن مباراة مصر وأستراليا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 مجرد مواجهة كروية، بل كانت رواية مليئة بالمشاعر والدراما واللقطات التي ستبقى عالقة في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة وبين الدموع والفرحة والروح الرياضية، كتبت صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

دموع محمد صلاح لحظة اختلط فيها المجد بالمشاعر

بعد صافرة النهاية، لم يتمالك محمد صلاح نفسه، فانهمرت دموعه في مشهد مؤثر عكس حجم الضغوط التي عاشها قائد الفراعنة، قبل أن يتحول الحلم إلى حقيقة بالتأهل التاريخي إلى دور الـ16.

صلاح - زيكو

حسام حسن يرفع علم فلسطين

من أكثر اللقطات التي جذبت الأنظار، ظهور المدير الفني حسام حسن حاملاً علم فلسطين بعد نهاية المباراة، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعا بين الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.

حسام حسن

هدف عكسي قلب مجريات اللقاء

شهدت المباراة هدفا عكسيا سجله المدافع محمد هاني بالخطأ في مرمى منتخب مصر، ليمنح أستراليا التقدم ويزيد من صعوبة المواجهة، قبل أن يعود الفراعنة ويواصلوا القتال حتى النهاية.

محمد هانى

“بيضربنا بين الشوطين” صلاح يشعل المؤتمر بالضحك

وسط أجواء الفرح، أطلق محمد صلاح تعليقًا كوميديًا عندما سُئل عن علاقته بحسام حسن، قائلاً مازحًا: "بيضربنا بين الشوطين"، لتنفجر القاعة بالضحك، قبل أن يؤكد أن العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني تقوم على الاحترام والثقة.

صامويل إل جاكسون بين الجماهير

المباراة لم تجذب عشاق الكرة فقط، بل شهدت حضور عدد من الشخصيات العالمية، يتقدمهم النجم الأمريكي الشهير صامويل إل جاكسون، الذي تابع اللقاء من مدرجات ملعب دالاس وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

لغز شاشة مبابي قبل ركلات الترجيح

قبل انطلاق ركلات الترجيح، التقطت الكاميرات مجموعة من لاعبي منتخب مصر وهم يلتفون حول شاشة جهاز ذكي لمشاهدة لقطات تخص النجم الفرنسي كيليان مبابي، في مشهد أثار فضول الجماهير بشأن الهدف من تلك اللقطات قبل اللحظات الحاسمة.

بكاء حسام حسن حلم العمر يتحقق

ما إن حسم منتخب مصر بطاقة التأهل، حتى دخل حسام حسن في نوبة بكاء مؤثرة، بعدما أصبح أول مدرب يقود الفراعنة إلى هذا الإنجاز التاريخي في كأس العالم، لتتحول دموعه إلى عنوان لفرحة شعب كامل.

فرصة مرموش التي حبست الأنفاس

كاد عمر مرموش أن يحسم المباراة مبكرًا عندما انفرد بالمرمى، لكنه أهدر فرصة بدت أسهل من التسجيل، لتظل الجماهير تعيش حالة من التوتر حتى ركلات الترجيح.

صلاح يمنح العالم درسًا في الأخلاق

رغم الفرحة العارمة بالتأهل، رفض محمد صلاح الاحتفال مباشرة مع زملائه، وذهب أولا لمصافحة لاعبي أستراليا ومواساتهم بعد الخروج المؤلم لقطة أشادت بها الصحف العالمية، معتبرة أنها تجسد قيم الروح الرياضية والاحترام قبل الاحتفال.

هيثم حسن نجم يولد في الوقت المناسب

ومن بين أجمل مفاجآت المباراة، كان الظهور اللافت للشاب هيثم حسن، المولود في فرنسا لأم تونسية وأب مصري من أسوان ورغم امتلاكه أكثر من خيار دولي، اختار تمثيل منتخب مصر، ليبدأ رحلة جديدة يراها كثيرون تمهيدا لخلافة محمد صلاح في المستقبل.

منتخب مصر

ليلة لن ينساها المصريون

بين دموع القائد، وبكاء المدرب، وروح صلاح الرياضية، والعلم الفلسطيني، والهدف العكسي، وفرصة مرموش الضائعة، والغموض الذي أحاط بلقطات مبابي، وظهور هيثم حسن، تحولت مواجهة مصر وأستراليا إلى واحدة من أكثر مباريات كأس العالم 2026 إثارة، مؤكدة أن كرة القدم ليست مجرد أهداف، بل حكايات تُكتب بالمشاعر قبل النتائج.

ملحمة مصر وأستراليا دموع صلاح كأس العالم 2026 محمد صلاح حسام حسن يرفع علم فلسطين المدير الفني حسام حسن محمد هاني منتخب مصر هيثم يسري

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