اختراق الأجواء السورية .. طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في درعا

أفادت القناة الإخبارية السورية، في نبأ عاجل أن طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهك الأجواء السورية في درعا.

وأمس الثلاثاء شهدت سوريا انفجارات في مطار أبو الظهور العسكري بمحافظة إدلب، وأدانت دمشق بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، معتبرةً أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادتها ووحدة أراضيها، وتصعيد خطير يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يكشف مُجددًا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحملت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي مسئولية هذا التصعيد، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.