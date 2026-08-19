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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط مُنتحل صفة «صحفي» بالقليوبية بتهمة النصب والابتزاز ونشر أخبار مفبركة

بيان وزارة الداخلية
بيان وزارة الداخلية
سارة عبد الله

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءً بقيام عدد من الأشخاص بسرقة محتويات إحدى المدارس بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء مدير المدرسة، حيث نفى تعرضها لأي واقعة سرقة، واتهم القائم على نشر المنشور باختلاق الواقعة بما من شأنه إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء أمورهم.

وفي السياق ذاته، تبلغ لمركز شرطة بنها من (مالك إحدى الشركات – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من القائم على النشر لقيامه بإستغلال وجود قضايا متداولة بينه وآخرين وابتزازه مادياً مقابل عدم نشر معلومات "مفبركة" عنه عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى.

أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مالك فرش أحذية – مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها) وبمواجهته أقرّ بإدارته الصفحة المشار إليها وممارسته نشاط إجرامى تخصّص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة «صحفى» والزعم بقدرته على إنهاء مصالح المواطنين بالجهات الحكومية بمقابل مادى، وقيامه بنشر خبر مُختلق حول سرقة المدرسة المشار إليها فى إطار ابتزاز القائمين عليها مستقبلاً وفرض سيطرته بالمنطقة وبهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواقع التواصل الإجتماعى القليوبية سرقة محتويات إحدى المدارس

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