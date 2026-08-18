إصابة فتاتين في حادث عبور مشاه نفق الحدادين بطوخ

شهد الطريق الزراعي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث عبور مشاة أمام نفق الحدادين في الاتجاه القادم إلى القاهرة، أسفر عن إصابة فتاتين تبلغان من العمر 16 عامًا، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، ونقل المصابتين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وتبين أن الفتاتين من قرية ترسا التابعة لمركز طوخ، فيما دفعت الأجهزة المعنية بمعداتها إلى موقع الحادث، وجرى رفع آثاره وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها أمام المواطنين.

وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله كاملة.