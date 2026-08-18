مصرع شخص أسفل عجلات القطار بقليوب

شهد طريق نوي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا، بعدما صدم أحد القطارات شخصًا بالقرب من كوبري النحاس، ما أسفر عن مصرعه.



وبحسب شهود عيان، ظل جثمان الشخص عالقًا بالقطار لمسافة، قبل أن يتوقف بالقرب من منطقة رمادة، فيما انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وسط محاولات من الأهالي للمساعدة في جمع أشلاء المتوفى.

وأفاد شهود بأن فرق الإسعاف غادرت موقع الحادث قبل العثور على رأس المتوفى، فيما تكثفت جهود البحث في محيط المكان للعثور عليها.

وجرى إخطار الجهات المعنية بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تعمل الجهات المختصة على تحديد ملابسات الحادث.