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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكاسب معنوية ومادية لمنتخب مصر عقب التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

تأهل منتخب مصر لدور الـ16 من  بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح.

وحقق منتخب مصر العديد من المكاسب المادية والمعنوية.

وفيما يلي أبرز 5 مكاسب رئيسية حققها المنتخب عقب هذا الإنجاز:

 

1 -إنجاز تاريخي غير مسبوق

حقق المنتخب أول تأهل تاريخي له لدور ال 16 في تاريخ مشاركته في كاس العالم في النسخة  المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك

2 -انتعاش خزينة اتحاد الكرة

سيحصل المنتخب على جائزة مالية تاريخية تبلغ 15 مليون دولار ما يعادل تقريباً 750 مليون جنيه مصري والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمتأهلين لهذا الدور

3-إثبات الروح القتالية والنجاح التكتيكي

نجح حسام حسن المدير الفني للمنتخب في قراءة  المنتخب الاسترالي

4- تألق الحارس البديل ونجوم الجيل

5- دفعة معنوية كبرى قبل مواجهة الأرجنتين 

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