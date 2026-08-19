محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضي

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مساء اليوم، زيارة مُفاجئة إلى مستشفى الخانكة المركزي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من انتظام العمل، ورفع درجة الجاهزية بمختلف الأقسام، والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.



وخلال الجولة، تفقّد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ وغرف الإنعاش، حيث تابع سير العمل وانتظام الأطقم الطبية، واطمأن على جاهزيتها للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، كما راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة، وتفقد إمكانات قسم الطوارئ الذي يضم 23 سريرًا، ومدى جاهزيته لاستقبال الحالات والتعامل معها بكفاءة وسرعة.

كما تفقد المحافظ أقسام الرعاية الحرجة، ومن بينها رعاية القلب، حيث اطمأن على المرضى، وتابع مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، وراجع جاهزية أجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة، مؤكدًا أهمية استمرار رفع درجة الاستعداد وتوفير الاحتياجات الطبية بصورة مستمرة.

وانتقل المحافظ إلى قسم الحضانات، الذي يضم 13 حضانة للأطفال المبتسرين، حيث تفقد التجهيزات الطبية وتابع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، كما تفقد بنك الدم وثلاجات حفظ الدم، واطلع على موقف الأرصدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية دون معوقات.

وفي إطار حرص المحافظة على تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى، تفقد المحافظ قسم المغسلة والتعقيم، وتابع مراحل الغسيل والتجفيف والتعقيم، واطمأن على انتظام عمليات التعقيم وفق الإجراءات والاشتراطات الطبية المعتمدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الدقيق بمعايير النظافة والتعقيم، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة المرضى والأطقم الطبية.

كما تفقد المحافظ منظومة الحماية المدنية بالمستشفى، وراجع جاهزية معدات الإطفاء ووسائل التأمين، للتأكد من كفاءتها وقدرتها على التعامل الفوري مع أي طارئ، موجّهًا بأهمية إجراء الاختبارات الدورية لجميع وسائل الحماية والسلامة، والتأكد من جاهزيتها الفعلية للتشغيل.

وشملت الجولة كذلك متابعة المرافق الحيوية والتجهيزات الأساسية بالمستشفى، حيث تفقد مولد الكهرباء واطمأن على جاهزيته للعمل عند الحاجة، كما تابع منظومة الصرف ومعالجة مياه الصرف، بما يضمن استمرارية تشغيل مختلف الأقسام والحفاظ على انتظام تقديم الخدمات الطبية.

وخلال جولته، حرص محافظ القليوبية على التحدث مع عدد من المرضى والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة والرعاية المقدمة، مُوجّهًا بسرعة الاستجابة لأي احتياجات أو شكاوى، والتأكيد على حسن التعامل مع المرضى وذويهم، وتوفير بيئة علاجية لائقة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن الزيارات المفاجئة للمنشآت الصحية لا تستهدف تصيد الأخطاء أو توجيه اللوم للعاملين، وإنما تأتي في المقام الأول للوقوف على مستوى الأداء الفعلي على أرض الواقع، ودعم الأطقم الطبية والإدارية، ورصد أي معوقات والعمل على تذليلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدّد المحافظ على أن الهدف من المتابعة الميدانية هو الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الأداء، مؤكدًا أن أي ملاحظات يتم رصدها خلال الزيارات تمثل فرصة للتحسين والتطوير، وأن التعامل معها يجب أن يتم بصورة فورية وموضوعية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة وانتظام.

كما وجّه المحافظ بدراسة إمكانية إدخال خدمات القسطرة والمناظير بالمستشفى، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبحث مدى توافر الإمكانات والتجهيزات والكوادر اللازمة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الخانكة والمناطق المحيطة، وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى إلى مستشفيات أخرى للحصول على تلك الخدمات.

وأكد المحافظ أن تطوير المستشفيات لا يقتصر على رفع كفاءة المباني أو توفير الأجهزة فقط، وإنما يشمل أيضًا التوسع في الخدمات الطبية التخصصية، ورفع كفاءة الأطقم، وتحسين بيئة تقديم الخدمة، بما يحقق أفضل رعاية ممكنة للمواطنين.