خنق طهران تدريجيًا .. ترامب يطلب من مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلًا عن مسئول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران.

ونقلت سي إن إن، عن مصدر أن مسؤولون أمريكيون أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيًا.

وأمس الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي بأنه لا توجد أي محادثات جارية أو مقرّرة مع إيران، متناقضًا بذلك مع مزاعمه أمس بوجود اتصالات سرية بين مسئولي إدارته والحرس الثوري الإيراني.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لا توجد أي محادثات أو حوارات جارية، أو مقررة، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الحصار البحري لا يزال ساريًا ونافذًا بالكامل. مضيق هرمز مفتوح ويعمل. وقد أُزيلت جميع الألغام المائية أو فُجِّرت".

ونفى الحرس الثوري الإيراني إجراء أي محادثات سرية مع الولايات المتحدة.