«صحة الغربية» تبحث آليات انتظام العمل وصرف المستحقات وتشكّل لجنة لمتابعة المنشآت الصحية | صور

عقدت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اجتماعًا موسعًا مع الإدارات المعنية بالمديرية، بحضور الدكتورة فاطمة عبد المنعم، وكيل المديرية، وعدد من القيادات ومديري الإدارات الفنية والإدارية والمالية بالمستشفيات.

توجيهات محافظ الغربية

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بشأن دعم انتظام العمل واستقرار الخدمات الصحية.

تناول الاجتماع بحث عدد من الملفات المتعلقة بانتظام الأداء داخل المنشآت الصحية، ومتابعة آليات صرف المستحقات بما يضمن استقرار العمل وعدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين



كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة للمتابعة، تتولى متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ورصد أي معوقات والعمل على سرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام الأداء واستقرار الخدمات بمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، ويسهم في تنظيم الالتزامات المالية ودعم استقرار المنظومة الصحية بالمحافظة.

العمل بروح الفريق



وأكدت الدكتورة رشا محمود خضر أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين مختلف الإدارات، والعمل بروح الفريق، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.