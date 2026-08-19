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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل وزير الخارجية لمتابعة استعدادات استضافة قمة الاتحاد الأفريقي

خلال تفقد قاعة المؤتمرات
خلال تفقد قاعة المؤتمرات
ايمن محمود

 استقبل الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال زيارته لمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لقمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة.

جاهزية مركز المؤتمرات 
واستهدفت الزيارة متابعة جاهزية مركز المؤتمرات والمعارض الدولية، والوقوف على التجهيزات والإمكانات المتاحة لاستضافة القمة والفعاليات الدولية المصاحبة، بما يضمن توفير بيئة ملائمة لاستقبال الوفود المشاركة.
ورافق رئيس جهاز العلمين الجديدة خلال الزيارة كل من المهندس سعد ياسين، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود، معاون رئيس الجهاز، والمهندس صالح محمد، مدير التنفيذ، ومحمد سمير، مدير عام العلاقات العامة والتنمية.
وتفقد وزير الخارجية مختلف مكونات المركز، حيث استعرض رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ما تم تنفيذه من أعمال وتجهيزات، إلى جانب الإمكانات والبنية الأساسية المتطورة التي يتمتع بها المركز، والتي تؤهله لاستضافة كبرى المؤتمرات والفعاليات الدولية.
وأكد رئيس الجهاز حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على توفير أوجه الدعم والتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في خروج الفعاليات المرتقبة بالصورة التي تليق بمكانة مصر.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مدينة العلمين الجديدة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى، والاستفادة من إمكاناتها وبنيتها الأساسية المتطورة، بما يعكس حجم التنمية التي تشهدها المدينة ويُعزّز مكانتها كوجهة إقليمية  .

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