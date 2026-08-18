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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

استقبل المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللواء دكتور/ محمد الزملوط محافظ مطروح، حيث تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة ما تم إنجازه في مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، والارتقاء بخدمات الاتصالات، والتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية بمحافظة مطروح.

وشهد الاجتماع متابعة أبرز ما تحقق في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بمحافظة مطروح، الهادفة إلى تهيئة المؤسسات والعاملين بالمحافظة للتحول الرقمي؛ وذلك من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وميكنة الخدمات الحكومية، إلى جانب تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة، ومبادرات لنشر الوعي الرقمي بين المواطنين.

وخلال الاجتماع؛ أكد المهندس/ رأفت هندي حرص الوزارة على توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في نشر مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف المحافظات، مضيفًا أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لبناء القدرات الرقمية تستهدف مختلف المراحل العمرية بجميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظة مطروح؛ مشيرا إلى جهود الوزارة في إتاحة خدمات التشخيص عن بُعد في محافظة مطروح والتي تعد نموذجا عمليا لتوظيف الحلول التكنولوجية في تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويدعم وصولها إلى المواطنين، لاسيما في المناطق النائية، وييسر حصول المواطنين على الاستشارات والخدمات الطبية.

وأوضح المهندس/ رأفت هندي أن أن تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية يعدان من العوامل الداعمة لتعزيز قدرة محافظة مطروح على تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة ويسرا، وزيادة تنافسيتها كوجهة سياحية واستثمارية واعدة، مشيرا إلى مواصلة الوزارة جهودها بالتعاون مع محافظة مطروح في استكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، بما يسهم في دعم مستهدفات المحافظة في تنفيذ خططها التنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه؛ أكد اللواء دكتور/ محمد الزملوط أن قطاع الاتصالات يمثل أحد المقومات الأساسية للتنمية الحديثة، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية والتحول التكنولوجي، مشيراً إلى أهمية توفير خدمات اتصالات وإنترنت ذات جودة مناسبة، خاصة بالمناطق الأكثر كثافة والمناطق النائية، بما يدعم قطاعات التعليم والصحة والاستثمار والسياحة والخدمات الحكومية الرقمية، ويسهم في التيسير على المواطنين.

وأعرب محافظ مطروح عن خالص تقديره للجهود والتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا مهمًا لتكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم التنمية بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا؛ مؤكدا استمرار المحافظة في تقديم كل أوجه الدعم والتنسيق اللازم لتيسير تنفيذ مشروعات الاتصالات، وتوفير المواقع المناسبة وفق الإجراءات والضوابط القانونية، بما يحقق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير خدمات اتصالات حديثة لجميع أبناء مطروح بمختلف المدن والمراكز والتجمعات.

وتطرق  الاجتماع إلى منظومة التشخيص عن بُعد بمحافظة مطروح التي توفر الربط التكنولوجي بين الوحدات الصحية بالمناطق النائية بالمحافظة، والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، بما يتيح للمرضى الاستفادة من خبرات كبار الأطباء والاستشاريين، ويسهم في توفير الوقت والجهد. كما ناقش الاجتماع أهمية التوسع في تقديم خدمات الاتصالات بالمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب خطة التوسع في خدمات الألياف الضوئية.

وزير اتصال اتصالات

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