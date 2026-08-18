نسمة محجوب في حوار لصدي البلد: أفخر بالغناء في مهرجان القلعة وأغنية "مختلفة" مبهجة وبها طاقة إيجابية.. فيديو

تحدثت الفنانة نسمة محجوب، في حوار خاص لموقع «صدى البلد»، عن مشاركتها في مهرجان القلعة، مؤكدة أن الوقوف على مسرح المهرجان يمثل لها حالة خاصة وفخرًا كبيرًا، كما كشفت تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية وخططها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتطرقت نسمة خلال الحوار إلى الأغنية التي طرحتها مؤخرًا، والتي وصفتها بأنها مختلفة ومبهجة وتحمل قدرًا كبيرًا من الطاقة الإيجابية، إلى جانب رسالتها التي تدعو إلى التفاؤل وتقبل الاختلاف. كما كشفت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان «رحالة»، وتحدثت عن إمكانية جمع أعمالها المقبلة في ألبوم، بالإضافة إلى عدد من التعاونات الفنية التي تحضر لها.

في البداية.. ماذا تمثل لكِ المشاركة في مهرجان القلعة؟

الغناء في مهرجان القلعة فخر كبير بالنسبة لي، والمشاركة فيه دائمًا لها مكانة خاصة، لأن المهرجان له جمهور كبير ومتنوع، وأنا سعيدة جدًا بوجودي ضمن فعالياته وتقديم الموسيقى والغناء للجمهور.

حدثينا عن أحدث أغنياتك؟

الأغنية مختلفة ومبهجة، وبها طاقة إيجابية كبيرة، وهذا كان من أهم الأشياء التي كنت أحرص عليها أثناء تقديمها. أحب أن تصل الأغنية إلى الجمهور وتجعله يشعر بالتفاؤل والسعادة.

وما الرسالة التي تحملها الأغنية؟

الأغنية موجهة بشكل خاص إلى البنات، وتركز على فكرة تقبل الإنسان لنفسه وتقبله لاختلافه. أريد أن أقول لكل شخص إن اختلافه ليس شيئًا سلبيًا، وإن من المهم أن يحب نفسه ويتقبلها كما هي.

هل تحرصين على تقديم الأغاني المصورة بطريقة الفيديو كليب؟

نعم، أحب جدًا أن أقدم الأغاني من خلال فيديو كليب، لأن الصورة تساعد في توصيل فكرة الأغنية ورسالتها بشكل أكبر، خصوصًا إذا كانت الأغنية تحمل فكرة معينة أو رسالة أريد أن تصل للجمهور.

ماذا عن أغنيتك الجديدة «رحالة»؟

أستعد لطرح أغنية «رحالة» خلال الفترة المقبلة، وهي أغنية مختلفة ومميزة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، خاصة أنني أحب دائمًا تقديم أعمال جديدة ومتنوعة.

هل هناك نية لطرح ألبوم جديد؟

حتى الآن الأغاني الجديدة يتم طرحها كأغانٍ منفردة، لكن إذا نزلت مجموعة من الأغاني في وقت قريب من بعضها، فمن الممكن أن أجمعها في ألبوم، لكن حتى الآن هي أغاني سينجل.

أنتِ تقدمين الأغاني الوطنية و اغاني بالعربية والإنجليزي.. هل تحرصين على التنوع؟

بالتأكيد، أنا أحب التنوع جدًا، وأحب أن أقدم أشياء مختلفة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. لا أحب أن أحصر نفسي في اتجاه واحد، وأرى أن التنوع مهم جدًا للفنان.

وماذا تمثل الأوبرا بالنسبة لكِ؟

الأوبرا بالنسبة لي هي حياتي، وأنا أهتم جدًا بالغناء وبكل ما يخص الأوبرا، فهي جزء أساسي من تكويني الفني، ولها مكانة كبيرة جدًا في حياتي.

ما الذي تحرصين عليه في اختياراتك الفنية؟

أهم شيء عندي أن أقدم كل ما أحبه بصدق، لأنني أؤمن أن الصدق يصل إلى قلوب الجمهور. أحب أن تكون الأغنية حقيقية وتشبهني، وفي الوقت نفسه أحرص على أن أقدم شيئًا مختلفًا ومتجددًا.

هل تحضرين لتعاونات فنية جديدة؟

نعم، الفترة المقبلة ستشهد تعاونات مع أكثر من فنان، وهناك مجموعة من الأعمال التي أحضر لها، وأعتقد أن هناك مفاجآت كثيرة للجمهور خلال الفترة القادمة.

ما رسالتك للجمهور في الفترة المقبلة؟

أتمنى دائمًا أن أقدم أعمالًا تمنح الجمهور طاقة إيجابية، وتكون قريبة من قلوبهم، وأتمنى أن تنال الأغاني الجديدة إعجابهم، لأنني أعمل عليها بحب وصدق كبير.

https://youtube.com/shorts/XNIUNctq8JQ?si=t7yGbDNZ1CmeDbfv