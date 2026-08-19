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«درة» تغيب عن العرض الخاص لـ«الست لما» .. لهذا السبب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«درة» تغيب عن العرض الخاص لـ«الست لما» .. لهذا السبب

درة تغيب عن العرض الخاص لـ«الست لما» بسبب سفرها خارج البلاد
درة تغيب عن العرض الخاص لـ«الست لما» بسبب سفرها خارج البلاد
أوركيد سامي

غابت النجمة درة عن العرض الخاص لفيلمها الجديد «الست لما»، الذي أُقيم منذ قليل بإحدى دور العرض السينمائية بمدينة 6 أكتوبر، بسبب تواجدها خارج البلاد، حيث كانت قد سافرت قبل تحديد موعد العرض الخاص، ولم تتمكن من العودة في التوقيت المناسب للمشاركة في الاحتفال بانطلاق الفيلم، وذلك قبل انطلاق عرضه رسميًا في دور العرض السينمائية اليوم الأربعاء 19 أغسطس.


وتعود «درة» من خلال «الست لما» إلى الشاشة الكبيرة بشخصية «فاطمة»، التي نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بأن تصبح أمًا، إلا أن حياتها تتغير بعد الزواج، لتدخل في تجربة إنسانية صعبة تكشف جانبًا من معاناتها، وتسلط الأحداث الضوء من خلال قصتها على قضية الاغتصاب الزوجي، وما تتركه هذه التجربة من آثار نفسية وإنسانية على المرأة.

وتسرد «فاطمة» قصتها أمام الجميع، لتتحوّل تجربتها الشخصية إلى مساحة لطرح قضية اجتماعية شائكة، وتسليط الضوء على معاناة نساء كثيرات، ضمن معالجة درامية تتناول عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة والعلاقات الزوجية.

وتشارك “درة” في بطولة الفيلم إلى جانب النجمة يسرا، في تعاون جديد بينهما بعد مشاركتهما معًا في مسلسل «خاص جدًا»، كما يضم العمل ماجد المصري، وياسمين رئيس، وعمرو عبدالجليل، وانتصار، ودنيا سامي، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، ومحمود البزاوي، ومحمد أنور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف، من أبرزهم كندة علوش، وكريم فهمي، وشيماء سيف، ومصطفى أبو سريع، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية هالة سرحان، وإسلام جمال، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وحمدي الوزير.

وتدور أحداث «الست لما» في إطار اجتماعي حول علاقات الرجل والمرأة في المجتمعات العربية، من خلال «دينا الكردي»، التي تجسدها النجمة يسرا، حيث تطلق حملة «فيتو» التي تحقق انتشارًا واسعًا وتثير جدلًا كبيرًا داخل المجتمع، قبل أن تواجه حملة مضادة يقودها أحد الرجال، لتشتعل المواجهة بين الفريقين، وتطرح الأحداث تساؤلات حول تأثير مثل هذه القضايا على المجتمع وإمكانية تحقيق بعض الأفكار المطروحة على أرض الواقع.


وعلى صعيد آخر، تترقب “درة” عرض مسلسل «قلب شمس»، الذي يجمعها مجددًا بالنجمة يسرا، في عمل درامي من تأليف وإخراج محمد سامي، الذي يخوض من خلاله أولى تجاربه في التمثيل.


وكان آخر أعمال “درة” المعروضة مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان أحمد العوضي، وقدمت خلاله شخصية جديدة عليها تمامًا، وحظيت بإشادات من الجمهور والنقاد، لتواصل “درة” من خلال اختياراتها الفنية تقديم أدوار متنوعة ومختلفة على الشاشة.

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